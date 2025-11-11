Наречена померла в день весілля через кілька годин після того, як сказала "так" (фото)

Історія про наречену, яка померла в обіймах коханого чоловіка Фото: ілюстративне / © pexels.com

37-річна Джейд Тебрар померла в обіймах коханого чоловіка лише через кілька годин після весілля.

Про це пише ladbible.

Жінка боролася зі шлунковим раком, діагностованим ще у серпні 2023 року. Попри важку хворобу, Джейд вийшла заміж за свого партнера Адама Кемпа, з яким прожила 19 років і виховувала п’ятьох дітей.

Джейд зберігала силу духу Фото: SWNS

Перші симптоми хвороби з’явилися під час її останньої вагітності — тоді Джейд відчувала сильні болі в животі та стрімко втрачала вагу. Лікарі спершу пов’язували це зі стресом на організм, але після пологів у лютому 2023 року її стан не покращився.

Зрештою, медики діагностували у неї рак шлунка ІІ стадії, який за кілька тижнів прогресував до IV. У вересні метастази поширилися на матку й яєчники.

Попри це, Джейд зберігала силу духу. Вона склала список бажань і мріяла лише про одне — щоб її діти мали найкраже Різдво. Та сама усвідомлювала, що навряд чи доживе до нього.

Пара планувала одружитися 21 листопада 2026 року — у день їхньої 20-ї річниці. Але через стан Джейд вирішили не чекати. Друзі та працівники хоспісу допомогли організувати церемонію просто вдома: знайшли реєстратора, підготували торт і буфет.

Оскільки Джейд була надто слабкою, її привезли у кімнату на візку. Адам став поруч на коліна, щоб бути з нею на одному рівні.

«Ми сказали „так“, і вона, витерши мені сльози, прошепотіла: „Не плач, я тебе кохаю“», — згадує чоловік.

«Усі плакали. Вони казали, що ніколи не бачили весілля, сповненого стільки любові».

Після церемонії Адам допоміг дружині прилягти на диван. Вони переодягнулися, згадували спільні роки й сміялися крізь сльози.

«Її дихання змінилося. Я подзвонив у хоспіс — мені сказали, що часу залишилося мало. Тоді я зрозумів, що втрачаю свою душу-двійника того ж дня, коли взяв її за дружину», — розповів він.

Джейд подивилася йому в очі й прошепотіла, що щаслива бути «місіс Кемп». За кілька хвилин вона тихо пішла з життя — о 22:45 того ж вечора.

Адам назвав свою дружину «неймовірно сильною» жінкою, яка до останнього залишалася люблячою матір’ю й партнеркою.

Друзі родини створили сторінку збору коштів, щоб допомогти Адаму та дітям пережити втрату й оплатити похорон.

