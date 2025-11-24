Наречена помітила незнайомку на весільних фото: правда шокувала

Весілля / Ілюстративне фото / © Pixabay

Наречена була шокована, коли за кілька місяців після церемонії на весільних фото помітила незнайомку, яка спокійно позувала серед гостей. Інцидент перетворився на цікаву дискусію про весільні традиції.

Про це наречена розповіла у дописі на Reddit, повідомляє Daily Mail.

Жінка поділилася, що разом із чоловіком запросила на весілля лише близько 100 людей — усіх добре знайомих родичів і друзів. Тому, отримавши професійні світлини через два місяці, наречена була приголомшена, побачивши серед гостей жінку, яку ніхто з подружжя не впізнавав.

«Я побачила жінку, яку ми обоє не знали. Я подумала, що, можливо, хтось із родичів привів із собою невідомого супутника… але мої батьки теж не мали гадки, хто це», — йдеться в повідомленні.

Лише поговоривши з однією з дружок, наречена змогла з’ясувати особу несподіваної гості. Це була не родичка і навіть не випадковий +1, а мати її подруги зі школи.

«Вони не розуміють, що їжа не з’являється з повітря, щоб нагодувати ще одну людину? Що зайвий стілець теж нізвідки не виникне?» — обурилася наречена.

Пощастило, що напередодні один із гостей скасував свою присутність через хворобу — саме це й забезпечило вільне місце, яким непрохана гостя негайно скористалася.

«Уявіть, якби він усе ж прийшов. Куди мала б подітися ця мама?» — додала авторка допису.

Пост уже зібрав тисячі коментарів. Більшість користувачів засудили вчинок, однак деякі поділилися своїм професійним досвідом і культурними подробицями. Один кейтер зазначив, що в реальності багато локацій готуються до незапланованих гостей:

«Я завжди замовляю на два-три відсотки більше стільців і оренди, ніж потрібно, і їжі завжди достатньо — принаймні одна додаткова порція є».

Втім, інші наголошували: річ не в тому, чи вистачить канапок, а в самій повазі до організаторів.

Обговорення перетворилося на широку дискусію про весільні традиції: кілька користувачів зазначили, що у деяких країнах поява «таємничих гостей» не вважається чимось екстраординарним.

«В Англії весільні церемонії юридично вважаються публічними подіями… тому не так вже й дивно, коли з’являються додаткові люди», — написав один користувач.

«Одна моя подруга отримала листівку від жінки, яка відвідала її весілля, бо просто любила церемонії й ходила на всі весілля в тій локації… Вона приносила порожню листівку з невеличким грошовим подарунком», — додав він.

Інші згадували, що в католицьких та англіканських церквах, відкритих для всіх, це взагалі звичайна річ:

«Будь-хто може прийти на церемонію. І часто так і роблять».

«В Австралії теж нормально, коли люди приходять на церемонію, якщо вона відбувається у відкритому місці, наприклад у церкві».

Однак практично всі погодилися, що «зайві» люди на банкеті з чіткою кількістю місць — уже серйозне порушення правил.

Коментарі перетворилися на збірку зізнань: інші наречені почали ділитися власними історіями. Одна жінка розповіла, що ніколи не зустрічала гостю, яка спіймала її букет:

«Пізніше з’ясувалося, що це була супутниця друга мого чоловіка, якому навіть не давали плюс один. Вона була не його дівчиною, просто випадковою партнеркою. І, звісно, вона всюди на фото», — пожартувала користувачка.

Інша згадала, як її сестра та дружка «пішли у відрив» і запросили «випадкових хлопців, з якими потусили напередодні», вирішивши, що на весіллі забагато незайнятих дівчат.

«Один із них упіймав підв’язку, а інших помітили, коли вони пісяли у трояндові кущі. Історія — чиста правда», — написала жінка.

До слова, раніше інша наречена зізналася, що прокинулася в ліжку з іншим чоловіком у день свого весілля, але «не шкодує» про свій вчинок, незважаючи на те, що вийшла заміж наступного дня. Жінка не змогла скасувати весілля, оскільки «не могла всіх підвести». Вже під час медового місяця вона зізналася чоловікові у зраді.