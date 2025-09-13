Наречена помітила незнайомця на весільних фото: хто ж був незваним гостем

Весілля

38-річна Мішель Вайлі з Кілмарнока, Велика Британія, нарешті дізналася, хто був загадковим чоловіком на її весільних фотографіях. У листопаді 2021 року вона одружилася зі своїм чоловіком Джоном у готелі Great Western в Ейрі. Згодом на світлинах із церемонії поряд із запрошеними гостями виявився незнайомець, якого ніхто не міг впізнати.

Про це повідомило видання Metro.

Подружжя неодноразово намагалося встановити його особу — розпитували родину, друзів і навіть постачальників послуг, але відповіді так і не було. Усі дивувалися, чому ніхто не пам’ятає цього чоловіка та як він опинився серед гостей.

Лише нещодавно, через чотири роки, Мішель вирішила спробувати ще раз. Вона звернулася до популярного шотландського блогера Dazza, аби той поділився її запитанням зі своїми підписниками. І вже за дві години таємниця розкрилася: під постом відгукнувся Ендрю Хелліман, 33-річний маляр і декоратор із Південного Ейрширу.

Він пояснив, що того ж дня мав бути на весіллі своєї знайомої Мікаели. Його партнер був дружком нареченої на цьому святі, і саме він мав повідомити Ендрю правильне місце проведення. Проте інформація виявилася хибною: замість готелю Great Western в Ейрі чоловікові сказали, що весілля відбудеться в готелі Carlton у Прествіку.

Весілля Мішель та її чоловік Джон. Фото: Мішель Вайлі/SWNS

Прибувши до «Карлтона», Ендрю побачив волинщика й гостей у святковому вбранні, тому вирішив, що потрапив правильно. Те, що він не впізнавав жодної людини, його не насторожило. Лише коли заграла музика, і всі підвелися, щоб зустріти наречену, він зрозумів, що перед вівтарем стоїть зовсім не Мікаела.

«Я був не на тому весіллі! Не можна просто встати та піти з весільної церемонії посеред церемонії, тому мені просто довелося взяти на себе цей обов’язок і наступні 20 хвилин незграбно сидів там, намагаючись бути якомога непомітнішим», — зазначив чоловік.

