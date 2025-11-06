ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
353
3 хв

Наречена прокинулася в ліжку з іншим у день свого весілля і не шкодує про це

Незважаючи на зраду напередодні, Емі все ж вийшла заміж, оскільки не наважилася скасувати церемонію через вкладені гроші.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наречена Емі Гольйок у день свого весілля

Наречена Емі Гольйок у день свого весілля / © Kennedy News and Media

Наречена з Лідса (Англія) Емі Гольйок зізналася, що прокинулася в ліжку з іншим чоловіком у день свого весілля, але заявила, що «не шкодує» про свій вчинок. Жінка пояснила, що сумніви щодо її шестирічних стосунків посилилися після знайомства з музикантом із TikTok, з яким вона провела ніч.

Про це пише Lad Bible.

Емі розповіла, що не шкодує про те, що сталося напередодні її весілля, навіть попри те, що наступного дня вона все ж вийшла заміж. За словами жінки, сумніви щодо її шестирічних стосунків з’явилися ще тоді, коли вона заручилася у січні 2019 року. А за два місяці до весілля ці сумніви лише посилилися — Емі почала спілкуватися в TikTok із музикантом, який їй сподобався.

Перед весіллям жінка почувалася «виснаженою й розгубленою».

«Я не відчувала, що мене слухають. Щойно я призначила дату весілля, одразу про це пошкодувала. Я знала, що мала піти ще раніше», — зізналася вона.

Емі додала, що друзі також радили їй розірвати стосунки, адже поруч із нареченим вона «почувалася маленькою».

Незважаючи на почуття до нового знайомого, вона не змогла скасувати весілля — часу залишалося надто мало. Увечері напередодні церемонії Емі провела ніч із музикантом, який пішов із її кімнати о 5:00.

Мати двох дітей зізналася, що після цього відчувала «величезну провину й плутанину», однак усе одно вирішила не скасовувати церемонію.

4 серпня вона вийшла заміж перед родиною та друзями, але вже під час медового місяця у Скарборо вирішила припинити стосунки. Після повернення Емі чесно зізналася чоловікові у зраді.

Наречена Емі Гольйок у день свого весілля / © Kennedy News and Media

Жінка тепер радить іншим жінкам прислухатися до себе, якщо перед весіллям виникають сумніви. За словами Емі, зараз вона почувається «набагато сильнішою» і впевненою на самоті.

Також жінка згадала, що відвідувала концерт того самого музиканта і «повністю в нього закохалася». Емі випадково натрапила на нього у стрічці TikTok і написала під трансляцією, що їй подобається його музика, навіть зізнавшись, що скоро виходить заміж.

«Я намагалася просто дружити з ним, але мої почуття були надто сильними. Ми мали дуже глибокі, розумні розмови, яких у мене не було вже давно. Я сказала своїм друзям за два дні до весілля, що відчуваю до нього, і вони сказали, що я маю скасувати весілля. Я відповіла: „Я не можу, бо всі вклали стільки грошей у це весілля. Усі так раділи, я не могла всіх підвести“, — розповіла жінка.

Згадуючи події тієї ночі, вона назвала день перед весіллям «дуже емоційним» і сказала, що «ніколи не думала, що це трапиться саме з нею». Уже під час медового місяця Емі розповіла чоловікові правду, і, за її словами, він «відчував те саме».

«Це просто нагадувало довгу дружбу, у якій ми загубилися. Але він не хотів розлучення, він хотів усе виправити», — сказала жінка.

Емі Гольйок / © Kennedy News and Media

Після медового місяця Емі визнала, що «закохалася в іншого». Після цього чоловік попросив її залишити дім.

«Він був дуже засмучений. Хотів повернути мене, але я сказала, що він заслуговує на набагато краще. Ми не були щасливі разом. Мій наречений був чудовою людиною, просто я його не кохала. Не було жодної пристрасті», — пояснила вона.

Тепер Емі каже, що «на сто відсотків» щасливіша зі своїм музикантом, хоча визнає, що шкодує лише про одне — що не скасувала весілля раніше.

«Я не думаю, що шкодую про те, що сталося тієї ночі перед весіллям, хоча це й звучить жахливо. Мені здається, якби цього не сталося, усе могло б ніколи не закінчитися», — підсумувала вона.

353
