Наречена схудла заради весілля на 27 кг та влізла у сукню мрії – фото до і після

Жінка розповіла, як весілля змотивувало її на схуднення.

Про це пише nypost.com.

Ще в липні 2021 року Брук Рефо сказала, що її впевненість у собі зійшла нанівець після того, як важила 92 кг.

Працюючи перукаркою, вона постійно дивилася на себе в дзеркало під час роботи щодня, через що її самооцінка ще більше падала.

Суворі ковідні обмеження 2020 і 2021 років означали, що вона залишалася вдома більше, ніж будь-коли, що, за словами Брук, призвело до того, що її вага повільно збільшувалася через більшу кількість їжі та загальну бездіяльність.

Брук Рефо до схуднення / Фото: Instagram/@brookereffo

Але коли її партнер Деніел освідчився їй, вона зрозуміла, що має внести зміни, щоб почуватися найкращою версією себе у день свого весілля.

Тепер, через два роки, Брук стала на 27 кг легшою, на три розміри меншою і з гордістю згадує свої весільні фотографії після 15 місяців важкої роботи.

Тепер вона почувається здоровіше, сильніше і щасливіше, ніж будь-коли, у своїй новій вазі 65 кг.

Брук схудла на 27 кг / Фото: Instagram/@brookereffo

"Я завжди була трохи пухкою, але після переїзду з дому повільно набирала вагу. Я досягла своєї максимальної ваги через декілька карантинів. Це був важкий час для всіх, і я думаю, що використовувала їжу як спосіб впоратися зі стресом. Оскільки я працюю перукаркою, іноді ми не маємо можливості зупинитися і зробити перерву, щоб пообідати і заправитися необхідним паливом. Я годинами не їла, а потім наїдалася, коли поверталася додому, бо була дуже голодною. Надлишкова вага безперечно вплинула на мою впевненість найбільше. На роботі я весь день мигцем дивилася на себе в дзеркало і відчувала це розчарування. Я також часто почувалася збентеженою, коли ходила магазинами зі своїми подругами, і я не могла влізти в деякі сукні та подібні речі", - поділилася Брук.

Жінка пообіцяла собі, що коли її партнер освідчиться, вона зробить усе можливе, щоб зосередитись на своєму здоров'ї та влізти у весільну сукню своєї мрії.

Весілля закоханих / Фото: Instagram/@brookereffo

Єдина велика річ, яку вона змінила, - це її дієта, і вона просто рахувала свої калорії щодня, щоб переконатися, що вони залишаються в дефіциті. До Різдва вона вже схудла на 10 кг, а до наступного року схудла на 17 кг.

Вона також почала включати вправи у свій розпорядок дня, почавши просто з того, що більше ходила пішки, близько 10 км на день, та підраховувала свої щоденні кроки.

"Я також почала стежити за тим, щоб правильно харчуватися та підживлювати своє тіло, щоб уникнути епізодів переїдання. Я тримаю на роботі закуски з високим вмістом білка, які допоможуть мені залишатися ситою, поки я не повернуся додому", - поділилася вона.

Одна з найбільших проблем для Брук протягом всього її шляху до схуднення насправді не була пов'язана з її дієтою або фізичними вправами. Найважче було боротися з постійними коментарями її клієнтів.

"Я бачу їх кожні 4-8 тижнів і між нашими зустрічами я помітно втрачала вагу. Мені знадобився деякий час, щоб звикнути до постійних коментарів щодо моєї зовнішності. У мене були люди, які говорили щось на кшталт "ти маєш набагато кращий вигляд", що важко було проковтнути. Мені набагато більше сподобалися запитання на кшталт "ти добре почуваєшся?". Але потім це перетворилося на "припини худнути, ти надто худа". Насправді у мене розвинулася тривога, і в мене почалися панічні атаки. Мені знадобилося багато часу, щоб звикнути до того, що "всі дивляться на мене" та до коментарів щодо моєї зовнішності. Люди припинили коментувати, оскільки моя вага стабілізувалася, і це вже старі новини", - зазначила вона.

Брук змогла влізти у весільну сукню своєї мрії та вийшла до вівтаря щасливою та впевненою у собі нареченою у листопаді 2022 року.

Брук з чоловіком / Фото: Instagram/@brookereffo

Її порада всім, хто хоче змінити своє життя на краще, проста: просто зробіть перший крок. "Кожен повинен з чогось починати", - сказала вона. "Це може бути просто підрахунок калорій, щоб побачити, скільки ви споживаєте, або прогулянка. У всіх нас є можливість взяти під контроль власне здоров'я. Все в житті набагато краще, коли ти почуваєшся добре. Моє психічне здоров'я, рівень енергії та почуття стилю покращилися після того, як я схудла. Якщо я можу це зробити, то зможе будь-хто".

Нагадаємо, жінка влаштувала безкоштовне весілля подрузі, якій залишилося жити декілька місяців. Вона назвала цей день ідеальним, а також розповіла про свою хворобу.

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