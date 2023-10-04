Наречена у день весілля отримала зворушливого листа від батька, який помер 20 років тому – фото

Дівчині було лише 11 років, коли її батько помер від раку стравоходу у віці 53 років.

У день весілля наречена отримала послання від свого покійного батька.

Про це пише Daily Star.

Фреї Розаті було лише 11 років, коли її батько Філіп Гаргрівз програв битву з раком стравоходу в 53 роки. Але за декілька тижнів до смерті власник пабу написав дев'ять листівок для доньки.

Тато Фреї написав листа перед смертю / Фото: SWNS

Він написав вісім на її дні народження та останнє на день її весілля. Її 68-річна мама Тереза прочитала листівку гостям весілля замість промови батька нареченої, залишивши всіх у сльозах.

На сердечній листівці йшлося: "Мені хотілося б стояти поряд з тобою, бути найгордішим батьком у світі, щоб проводити тебе до вівтаря до чоловіка, якого ти кохаєш, і до наступного розділу у твоєму житті. Сьогодні твій день, насолоджуйся всім. Смійся і плач. Будь щасливою і впевненою у собі".

Лист батька нареченої / Фото: SWNS

Фрея з Бакінгемшира, якій зараз 32 роки, прокоментувала: "Це був такий сумний момент – але для мене так важливо, що листівка була зачитана. Навіть дивлячись на його почерк на цій листівці – я справді відчувала, що він був там, і це було так приємно. Він писав мені листівки на кожен день народження, аж до мого 18-річчя, потім одну на мій 21 день народження і останню на день мого весілля. Але день весілля був найважливішим".

На початку 2002 року Філіп почав скаржитися на постійний розлад шлунка, потім аналізи показали, що у нього невиліковний рак стравоходу, і йому залишилося жити всього шість місяців. Фреї і Терезі самостійно доглядали Філіпа у будні, а брат Деніел, якому зараз 44 роки, приїжджав з Лондона на вихідні. Після смерті Філіпа Тереза та Фрея стали "найкращими подругами".

Фрея з татом / Фото: SWNS

У підлітковому віці у Фреї почалися панічні атаки. Потім 8 квітня 2016 року вона познайомилася на роботі зі своїм нинішнім чоловіком Майклом, а через п'ять років вони побралися.

Фрея була сповнена рішучості залучити батька якнайбільше у свій важливий день. Перед смертю Філіп подарував їй діамантове намисто, яке вона одягнула на весілля як "щось старе". Його улюбленим місцем відпочинку був острів Антігуа, тому Фрея підставила під вінець сталеві каструлі.

Фотографії Філіпа були розміщені на дереві пам'яті біля місця проведення заходу, і вони попросили пожертвування в Macmillan Cancer Support як весільні послуги. А листівка Філіпа, написана 2002 року, була зачитана під час весільних промов Терезою.

Весілля Фреї Розаті / Фото: SWNS

Наприкінці листівки було написано: "Ти подарувала мені одні з найяскравіших моментів у моєму житті своїм почуттям гумору, інтелектом, розумінням та турботою. Ніколи не змінюйся. Люблю тебе вічно, тато".

Їй подобалися листівки свого батька, і вона сказала, що в неї було таке відчуття, ніби він справді тут, вимовляючи свою промову.

"Моєму батькові сподобалося б це весілля - просто слухаючи його слова, я можу уявити, як він каже їх мені", - сказала вона. "В останні декілька тижнів свого життя він був таким хворим — написання листівок було для нього дуже стомливим і виснажливим, тому листівка на день весілля — остання".

Нагадаємо, молодята втекли з розкішного весілля, не заплативши за ресторан, та виїхали з країни. Їх розшукує розлючений власник закладу.

Читайте також: