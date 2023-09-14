Наречена у сльозах втекла з весілля через приниження мами: що вона зробила

Наречена пожалілася, як мама зіпсувала день її весілля.

Про це пише IOL.

26-річна жінка звернулася до групи Reddit TrueOfMychest, щоб поділитися своєю болісною історією.

Вона пояснила, що в її країні на весіллях часто показують милі відео перед тим, як батьки виступають з промовою. У таких роликах збирають фото наречених з дитинства, з родичами та друзями.

На одному з таких свят дівчина побувала декілька років тому. Тоді вона попросила рідних не створювати подібний ролик для її свята, оскільки комплексувала щодо свого вигляду раніше. Наречена пояснила, що в дитинстві та підлітковому віці була "жахливою та товстою".

За місяць до власного весілля вона ще раз нагадала всій родині, що вона не витримає відео з архівними знімками.

"Мої батьки пообіцяли, що вони не покажуть цих фотографій", - написала вона.

Втім, у день весілля її батьки порушили свою обіцянку.

"Відео виявилося з бентежними фотографіями, де я їм багато нездорової їжі, роблю дивні вирази обличчя. Також були фото, які я ніколи не збиралася показувати. Світлини мого чоловіка з молодості були досить милі і невинні, і ніхто не сміявся з них. Але мої були принизливі та огидні в усіх відношеннях. Всі почали сміятися. Я почала плакати", - пригадала наречена.

Останньою краплею для неї стала промова мами.

"Вона сказала: "Ми ніколи не думали, що міс Піггі (свиня) вийде заміж, ми всі думали, що вона житиме в дешевому орендованому будинку з усіма своїми 4 смердючими котами!" - пригадала жінка.

Щойно вона почула це – вибігла з приміщення. Наречений пішов за коханою та намагався її втішити, поки вона гірко плакала. Згодом на вулицю вийшли друзі та родичі. За її словами, батьки почали кричати на її за те, що вона залишила вечірку.

"Я повернулася додому з чоловіком через три години після всього цього і плакала всю ніч. Завтра ми збираємось поїхати у наш медовий місяць, але відтоді у мене повний хаос. Вони не перепросили, і я не думаю, що вони це зроблять. Що мені робити?" – запитала жінка у користувачів.

У відповідь юзери порадили обмежити спілкування з рідними: "Я думаю, що вам доведеться зробити перерву від них. Вони знущаються з вас, вони не є вашою підтримкою, і вам не потрібні! Сім'я повинна підтримувати", "Мені дуже шкода, що це сталося з тобою, ти заслуговуєш набагато кращого. Я б не спілкувався з твоїми батьками та родиною, які думали, що така поведінка нормальна".

Нагадаємо, друзі нареченого-зрадника розповіли на весіллі про його 40 мерзенних вчинків на парубоцькій вечірці. Вони виступили проти весілля.

Читайте також: