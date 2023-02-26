Наречена випадково увімкнула диктофон на весіллі: слова родичів шокували молодят

Замість побажання, наречена випадково натрапила на неприємну розмову своєї тітки та двоюрідного брата, яку зафіксував чутливий мікрофон.

Наречена на весілля випадково записала розмову гостей. Те, що молода пара почула після весілля, обурило їх.

Про це повідомляє Daily Star.

Яя Кампен та її дружина почули розмову про те, як родичі скаржаться на їхню пару. Зокрема, вони невдоволені тим, що молодята не запрошують людей на своє весілля після того, як їхній одностатевий шлюб спровокував драму в сім'ї.

Як стало відомо, наречена створювала аудіокнигу побажань. Для цього жінка купила старий телефон у благодійному магазині. Уже після весілля вона разом з дружиною слухали записи побажань, які гості залишили їм на святі. Утім, замість привітання жінка випадково натрапила на розмову своєї тітки та двоюрідного брата, яку зафіксував чутливий мікрофон. Відео швидко стало популярним у мережі.

У записі Яя почула образи, адресовані їй особисто. Зокрема, родичі родичі сказали, що у молодят немає смаку та засудили їхнє рішення виключати зі списку деяких гостей.

"Як можна бути такими нетактовними та невихованими?" — сказала тітка нареченої.

Розлючена наречена виклала аудіозапис у мережу та закликала користувачів запрошувати на весілля лише тих людей, які їх люблять і не сумніваються у своїх почуттях до них. У коментарях жінку підтримали та обурилися поведінкою родичів.

"Це насправді жахливо. Мені так шкода, що ваше кохання не було відсвятковане, як це мало бути", — написав один із користувачів.

Нагадаємо, що перед весіллям наречена застала в туалеті свого майбутнього чоловіка, якого мама годувала грудьми.

Читайте також: