Наречена влаштувала коханому передшлюбний тест і три години била його струмом: чим це закінчилося

Китайська жінка піддала свого нареченого тригодинному удару електричним струмом по животу, щоб імітувати біль під час пологів. У результаті передшлюбного тесту у чоловіка розвинувся некроз кишківника і він був терміново прооперований.

Про це пише Oddity Central.

Невідомо, чому чоловік погодився на цей тест і чи мав він уявлення про те, на що йде, але жахливий досвід переконав його не лише розірвати заручини, але й подати до суду на жінку, з якою він збирався одружитися, за завдані збитки.

Жінка написала на китайській соціальній платформі REDnote, що її мама і сестра запропонували, щоб її наречений відчув "біль пологів" перед одруженням, щоб він був більш уважним до своєї дружини. Спочатку чоловік був категорично проти цієї ідеї, але вона наполягала, і врешті-решт він неохоче погодився.

Виснажливе випробування відбувалося в пологовому будинку, яким керувала сестра жінки. Використовуючи пристрій для електростимуляції, розроблений спеціально для імітації болю під час пологів, жінка піддавала свого нареченого дедалі сильнішим ударам електричного струму в живіт протягом трьох годин. Вона повільно збільшувала інтенсивність електричного струму протягом перших 90 хвилин, а потім збільшила потужність до максимуму ще на 90 хвилин.

"Мій хлопець почав почуватися нещасним з 8-го рівня, а на 10-му вже не міг стриматися від лайки. На 12-му рівні він пітнів і прискорено дихав через сильний біль. До кінця досвіду він був повністю виснажений, а його живіт був твердим, як дошка", - розповіла китаянка.

Наречена три години била чоловіка струмом

Тієї ночі чоловік відчував сильний біль у животі і декілька разів блював. Наступного дня він почувався краще, але потім його стан погіршився настільки, що йому знадобилася медична допомога. Після того, як чоловіка доправили до лікарні, йому поставили діагноз "некроз кишківника" і призначили екстрену резекційну операцію.

Дізнавшись про тортури, яких зазнав чоловік, його сім'я була розлючена і попередила наречену, що їй не раді в лікарні, додавши, що заручини розірвано і що їй слід готуватися до судового позову.

Жінка звернулася за порадою, як впоратися з цією ситуацією, але отримала стільки критики, що врешті-решт видалила свій допис і закрила акаунт. На той час скриншоти її зізнання вже гуляли Інтернетом. За словами китайських юристів, якщо чоловік або його сім'я подадуть скаргу, винній стороні загрожує до трьох років ув'язнення і виплата компенсації жертві.

Нагадаємо, жінка вийшла заміж за чоловіка, який збив її на авто. Історія кохання та фото пари.

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