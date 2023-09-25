Наречена, яка втратила зір у підлітковому віці, змусила гостей весілля "прожити мить наосліп" – відео

Весілля - це особливий випадок, і кожна пара має свої маленькі традиції, які вони хочуть підкреслити в рамках свого важливого дня. А для 27-річної Люсі Едвардс дуже багато означало, щоб її гості переживали її весільну церемонію так само, як вона, тому вона зав'язала їм очі.

Про це пише Mirror.

Інфлюєнсерка та активістка з питань інвалідності, яка втратила зір після того, як їй поставили діагноз рідкісного генетичного захворювання під назвою "Нетримання пігменту", сказала, що день її весілля був "найкращим днем у її житті". Вона тішиться, що спромоглася показати своїм гостям своє життя під час церемонії зі своїм коханим Оллі Кейвом.

У відео, опублікованому в її TikTok, вона написала: "Я сліпа і заплющила очі своєму зрячому чоловікові та гостям, коли йшла до вівтаря. Це їхня реакція, коли вони прожили момент на моєму місці".

@lucyedwards So this is the moment that I blindfolded all my guests, and I walked down the aisle on my #wedding day… Myself and Ollie thought it would be a really good idea to blindfold him as well, as when I got to the end, and my dad passed my hand to Ollie he was able to feel my wedding dress in the exact way that I felt it when I first had it on. This was such an important experience for us both even though Ollie isn’t blind, but we thought it was really important for him and all of my guests to experience what it’s like for me in the most important moment of our life so far. As you can see me, Ollie and my dad are really struggling to hold it together. It was such an emotional moment and one that I will remember for the rest of my life. I am so lucky that I have a husband that accepts me for exactly who I am my disability and everything. The whole me. I walked down the aisle to arrival of the birds by @The Cinematic Orchestra, as this is the song at the end of one of my favourite films, the Theory of Everything. Stephen Hawking has been a massive role model in my life and I always cry at the end of that movie at his final monologue. I really believe in the philosophy that we are all just small beings and atoms on this massive planet and Stephen taught me that you can love and hate your disability equally, and that’s a truly beautiful thing. It’s a sense of self that I’ve had to work on and I felt truly independent when walking down the aisle with my dad to this song. This is quite an emotional and raw moment to share with you guys, but I thought it was so important as it’s not a typical way that a bride walks down the aisle but it was my way. Just remember you are so special and you don’t have to follow traditions if you don’t want to. Our wedding day is about you and the person that you love and every moment needs to feel right for you. Thank you to the amazing harpist @Amie True Music ♬ Arrival of the Birds (From "The Crimson Wing Mystery of the Flamingos") - The City of Prague Philharmonic Orchestra

В емоційному ролику Люсі йде до вівтаря зі своїм батьком і зустрічає Оллі із зав'язаними очима. Далі в кліпі йдеться: "Перш ніж Оллі зняв пов'язку з очей, у нього була можливість помацати мою сукню і зрозуміти, чому я її обрала".

Люсі розповіла: "Я думала, що бути сліпою нареченою буде прикро і марно, але я почувалася принцесою і прожила день, який, мабуть, був втіленням моїх найсміливіших мрій. Я щиро вірю, що втрата зору не означає, що ви втратили бачення. Я сподіваюся, що це надихне інших людей з обмеженими можливостями. Зрештою, настав ваш момент проявити себе, і ви повинні почуватися комфортно у своїй власній шкурі. Було так важливо зав'язати моїм гостям очі, щоб вони могли жити момент на моєму місці. Мені було сумно, що мої друзі та сім'я усміхатимуться мені, і я не зможу озирнутися на їхні чудові обличчя, але все це не мало значення. Момент весілля у мене був особливим. Це був момент, коли я могла по-справжньому прийняти себе такою, якою я є. Момент, який я та мій батько могли розділити разом".

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