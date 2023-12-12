Наречена заборонила батькам приходити на весілля через образу: чим вони її розчарували

Її попередили, що вона ще пошкодує про це.

Наречена розлютилася на своїх батьків після того, як вони відмовилися платити за її весілля, і тепер вирішила не запрошувати їх на свято.

Про це пише Mirror.

Звертаючись за порадою, анонімна жінка пояснила, що вони з нареченим заручилися цього літа і одразу почали планувати весілля. Описуючи себе як людину, яка "мріяла вийти заміж", вона вже визначила безліч ключових моментів – сукню, квіти, перший танець, додавши, що їм потрібна велика церемонія та банкет.

Майбутня наречена була шокована, коли її батьки, які раніше обіцяли накопичити суму на її весілля, заявили, що не сплачуватимуть рахунки. Вона поділилася: "Вони сказали, що останнім часом їм не щастить із фінансами, і що, оскільки ми з чоловіком обоє працюємо на високооплачуваних посадах, вони відчувають, що відповідальність за оплату великого весілля лежить на нас".

Попри її спроби вмовити їх, її батьки залишилися твердими у своєму рішенні. Засмучена жінка зізналася: "Мене дуже дратувало відсутність співчуття, і зрештою я сказала їм, що якщо вони не хочуть брати участь у весіллі у фінансовому відношенні, то їм просто не варто приходити".

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Жінка зізналася, що відтоді дистанціювалася від своїх батьків, попри заклики сестри, друзів та інших членів сім'ї переглянути своє рішення через таку "дурість".

Лист "Антибюджетна наречена" було опубліковано в MailOnline, де оглядачка Джейн Грін порадила їй переглянути своє рішення. Вона відповіла: "Покарання ваших батьків за те, що вони не роблять фінансового внеску, може здатися одночасно зіпсованою і егоцентричною поведінкою. Ви достатньо доросла, щоб вийти заміж, достатньо доросла, щоб знайти собі добре оплачувану роботу. Сподіваюся, ви достатньо доросла, щоб почути, що відмова від запрошення на весілля батькам через гроші — це те, про що ви глибоко пожалкуєте".

Нагадаємо, чоловікові, який нещодавно шокував своїм "весіллям століття", загрожує довічне ув'язнення. Джейкоб ЛаГрон постав перед судом Техасу минулого тижня.

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