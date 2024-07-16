Наречена заборонила п'ятирічній сестрі йти на її весілля: причина спантеличила Мережу

Наречена вирішила заборонити своїй молодшій сестрі бути присутньою на весіллі з унікальної причини.

У нещодавньому дописі на Reddit, розміщеному в популярному субредіті "Am I The A**hole?", жінка пояснила, що вона була найстаршою зі своїх братів і сестер, і вони з нареченим завжди дивилися за ними після школи, а іноді навіть ночували з ними разом.

Однак після того, як він освідчився їй, двоє старших братів і сестер дуже зраділи, а її п'ятирічна сестра Іві – ні. "Вона почала плакати і бити мене, тому що хотіла вийти за нього заміж, а якщо я вийду заміж за нього, то вона не зможе. Вона відмовлялася розмовляти зі мною майже тиждень, а зараз з нею майже все гаразд, але вона злиться на мене і починає плакати і бити мене щоразу, коли бачить, що я цілую його", - йдеться в її дописі.

Початковий весільний план передбачав, що Іві буде квіткаркою, але через її нещодавню поведінку майбутня наречена сказала, що вирішила переглянути його. Розповівши батькові про свої побоювання, вона сказала, що Іві не буде дозволено бути присутньою на весіллі, якщо вона не почне відвідувати терапію.

"Він каже, що їй не потрібна терапія, що вона просто п'ятирічна дитина, яка закохана в мого нареченого, що я надто гостро реагую, і вона не пробачить мені, якщо я не пущу її на весілля", - йдеться далі в дописі.

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Наречена також уточнила, що терапія була крайнім заходом, і вона та її наречений говорили з Іві.

"Ми спробували все. Ми говорили про її поведінку, про її почуття, про те, що те, що вона робить, неприйнятно, що мій наречений все одно буде в її житті, але нічого не допомогло. Вона йде на таймаут, коли починає битися, втрачає іграшки, рано йде з прогулянок, а мій наречений відмовляється гратися з нею після цього, тому що він не грає з тими, хто б'є. Це ненормальна поведінка для п'ятирічної дитини", - написала вона. "Ми більше нічого не можемо зробити. І всім, хто каже, що її батьки повинні бути батьками, як ви пропонуєте мені це зробити? Вони будуть нехтувати дітьми, незалежно від того, чи вони у них на повному або неповному робочому дні".

Після публікації в коментарях багато людей написали нареченій, що вона не повинна дозволяти ситуації впливати на її весілля, і що її батьки повинні більше контролювати поведінку Іві.

"Звичайно, батько, який дозволяє своїй дорослій доньці взяти 50% опіки над своїми дітьми-підлітками, ігноруватиме поведінкові проблеми там, де терапія є абсолютно виправданою. Очевидно, що тут є щось більше, ніж ця історія, але, попри це, ви не повинні допускати нічого, що може зірвати ваше весілля", - йдеться в одному з коментарів. "Тим часом, просвітіть себе в питаннях "батьківства". Це добре, що ваш наречений опікується вашими братами і сестрами і підтримує вас, але ця динаміка рано чи пізно зіпсує ваші стосунки з ним, якщо залишити її на самоплив".

Інший коментатор погодився, що проблема не лише в тому, що Іві закохана в нареченого нареченої. "Їй п'ять років, і вона не може вербалізувати те, що, ймовірно, дуже бентежить її – її власні батьки, здається, не люблять її, а ви і ваш наречений любите, і вона хоче більше цієї любові і прихильності від вашого нареченого", - написав юзер. "Їй безумовно потрібна терапія, а її батьки повинні зробити крок вперед і заповнити очевидну прогалину, яка існує. Вам і вашому нареченому потрібно відступити і не брати дітей так багато. Їхні батьки повинні виховувати своїх дітей. Як ви з нареченим будуватимете своє спільне життя, якщо вам доведеться піклуватися про всіх своїх братів і сестер? Що станеться, якщо ви вирішите мати власних дітей? Як відреагують ваші брати і сестри, коли ви більше не зможете піклуватися про них і вам потрібно буде піклуватися про своїх дітей? Проблема набагато більша, ніж те, що твоя молодша сестра не зможе бути квіткаркою на твоєму весіллі".

Однак інші вважали, що поведінка п'ятирічної дівчинки не спричиняє занепокоєння, а дехто припускав, що це звичайне явище серед дітей. "Я хотіла вийти заміж за свого брата, коли була маленькою, здається, мені було більше п'яти років. Я дуже хвилювалася, оскільки у мене дві сестри, і він міг захотіти одружитися з однією з них", - написала одна людина. "Я не впевнений, що це так хвилює, як деякі люди тут думають. Скажіть їй, що він не може одружитися з нею, бо вона ще занадто молода, але одружиться, коли вона підросте. Обіцяю вам, що вона не буде змушувати його до цього".

Нагадаємо, наречений покинув наречену за декілька днів до весілля вартістю 38 тисяч доларів. Відтоді цього дня вона влаштовує собі грандіозне свято.

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