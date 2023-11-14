Наречена запросила чотирьох ексдівчат коханого на їхнє весілля: реакція нареченого (фото)

Наречений отримав несподіваний сюрприз, коли приїхав за нареченою і виявив, що всі її подружки — його колишні дівчата.

Про це пише The Thaiger.

Ця незвичайна подія сталася на весіллі пари з Чунціна, Китай. Наречена, відома як Лю, виявила, що деякі з її подруг раніше зустрічалися з нареченим. Замість того, щоб засмучуватися, вона вирішила пожартувати зі свого майбутнього чоловіка. Лю запросила всіх ексдівчат стати подружками нареченої на їхньому весіллі.

Коли наречений увійшов до кімнати, щоб забрати свою наречену, він був помітно здивований і розгублений, побачивши знайомі обличчя своїх колишніх подруг, одягнених у пастельні сукні.

Наречена запросила чотирьох ексдівчат коханого на їхнє весілля / Фото: Sanook

Однак він швидко отямився і приступив до весільної церемонії. Реакція нареченого дуже втішила наречену, продемонструвавши відсутність у нього почуттів до колишніх партнерок. Весілля минуло гладко, без будь-якої ревнощів чи образ, що дозволило парі зітхнути з полегшенням.

У Мережі ця історія спричинила жваву та різноманітну дискусію.

Добре, що нареченому вдалося зберегти спокій і нічого поганого не сталося

Наречена розуміє, і її не хвилює, що її подруги були старим коханням її чоловіка

Навіть якщо нічого не сталося, запрошувати колишніх чоловіка у подружки нареченої — не найкраща ідея

Нагадаємо, пара знову одружилася через 16 років після розлучення. Історія їхнього кохання та фото.

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