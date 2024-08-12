Наречена зі скандалом вигнала молодшу сестру зі свого весілля: що та зробила

Наречена розповіла, як вигнала свою молодшу сестру з весілля.

На Reddit 25-річна жінка розпочала історію з їхнього дитинства. Так, вона поділилася, що коли їй було дев’ять років, батьки вдочерили Джен, якій на той час було сім.

За її словами, Джен була худенькою і наляканою через те, що нею нехтували. Зі свого боку, нова сім’я дівчинки намагалася робити все, щоб вона відчувала, що її люблять.

"Ми купили їй багато іграшок. Все, що Джен хотіла, вона отримувала. Я була така щаслива, що в мене є сестра, і я розуміла, чому мої батьки ставилися до неї по-особливому, — написала вона. — Однак з роками особливе ставлення не припинилося. Якщо вона не отримувала того, що хотіла, вона влаштовувала істерику. Я все ще відчувала, що мої батьки люблять мене і піклуються про мене, але я завжди була другою після Джен. Коли я подорослішала, я робила все можливе, щоб вийти з дому. Свою першу роботу я отримала, коли мені було 12. У день, коли мені виповнилося 16, я склала іспит на водійські права, а наступного дня купила машину. Я вступила до коледжу на іншому кінці країни".

Жінка пояснила, що тепер, коли вона незалежна і добре заробляє, вона вирішила зі своїм нареченим Кіпом влаштувати велике і веселе весілля.

"Ми подумали, що було б весело мати кольорову гаму. Мій улюблений колір – жовтий, а його – синій, тож мої гості були б у жовтому (або з жовтими відтінками на нейтральному тлі), його – у синьому, а спільні друзі – у зеленому. Я обрала сукню з зеленими вишитими деталями, а він – бутоньєрку з зеленими квітами. Коли Джен дізналася про це, вона розлютилася. Я цього не знала, але вона ненавидить жовтий колір, бо він її "змиває". Вона сказала мені, що за жодних обставин не одягне жовтого кольору. Я знизала плечима і сказала, що просто вижену її, якщо вона не одягне жовтий".

Минали місяці, і більше ніхто не обговорював це правило, аж поки в день весілля не з'явилася Джен – у фіолетовій сукні.

"Я сказала їй, щоб вона негайно пішла геть. Кольорова гама була ідеальною, а вона все зіпсувала. Джен відмовлялася йти, поки я не пригрозила викликати охорону. Решта весілля минула чудово, але потім мої батьки розлютилися на мене за те, що я вигнала Джен. Я сказала їм, що попереджала її, що її виженуть, якщо вона не дотримуватиметься кольорової гами, але вони сказали, що всі подумали, що це був жарт. Вони сказали, що це жорстоко з мого боку – виганяти сестру через таку дрібницю. Я сказала їм, що це моє весілля, яке я влаштувала без їхньої підтримки, тому я можу виганяти кого захочу".

Жінка розповіла, що її наречений Кіп захистив її рішення і навіть сказав батькам, що їм має бути соромно за те, як вони ставилися до неї. Після весілля багато родичів і друзів висловлювали їй неоднозначні думки.

"Одні кажуть, що на моєму місці навіть не запросили б Джен, а інші вважають, що я повинна була це проігнорувати. Я запросила Джен, тому що вона член сім'ї, і я чесно думала, що вона більш зріла для цього", — додала вона.

Її історію прочитали тисячі користувачів, які поділилися своїми думками щодо всієї цієї сумної ситуації.

Для мене також дуже показовим є той факт, що Джен, мабуть, була єдиною гостею, у якої виникли проблеми з колірною гамою. Якщо всі інші змогли це зробити, значить, це було не так вже й складно.

Твоя сестра з'явилася у фіолетовому кольорі просто зі злості. Якби жовтий колір справді був проблемою, вона могла б попросити одягнути синій. Натомість вона з'явилася у фіолетовому з явним наміром висміяти наречених і влаштувати сцену, знаючи, що твої батьки її підтримають.

Твої батьки погано ставляться до тебе відтоді, як з'явилася твоя сестра. Настав час вивести їх і твою сестру на чисту воду за їхню огидну поведінку і відвертий фаворитизм.

Я стаю еквівалентом бумера, тому що ностальгую за тими днями, коли люди, які були присутні, мали більше значення, ніж колір, в який вони були одягнені.

Здається, що естетика має більше значення, ніж власне весілля з коханою людиною.

Нагадаємо, на Волині на 60 тис. грн оштрафували вчительку через "весілля". Підсудна провину визнала та погодилась на співпрацю зі слідством.

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