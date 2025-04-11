Наречена зіпсувала своє пишне весілля, випадково прийнявши не ті пігулки: це був лише початок

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Наречена розповіла про те, як вона зруйнувала весілля своєї мрії, випадково прийнявши не ті пігулки, і відтоді все стало лише гірше.

Як пише Mirror, 27-річна Джейд Дженсен ретельно готувалася до свого березневого весілля, заздалегідь подбавши про діджея, кейтеринг та житло. Парамедикиня, яка стала проєктною менеджеркою, звикла до стресу, і їй добре знайоме планування амбітних заходів. Однак вона не могла передбачити хаос, який розгорнувся у її важливий день.

Все почалося з того, що її перукарка кинула її всього за два тижні, попередивши, що не може взяти відгул на роботі. Тоді Джейд ще не знала, що її проблеми лише починаються.

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Вранці в день весілля знову сталося нещастя: відкорковуючи пляшку шампанського, мешканка Аделаїди, Австралія, випадково запустила корок просто собі в чоло з близької відстані.

Щоб не перетворитися на «яйцеголову», Джейд побігла до морозильної камери, щоб дістати пакет із льодом. Візажистка, яка також була медсестрою, сказала їй прийняти протизапальний препарат.

«Я підійшла до своєї аптечки, взяла сріблястий пакетик і випила дві пігулки. Лише через хвилину я повернулася і подумала: «Боже мій, що я наробила?».

Замість «Нурофену» Джейд насправді прийняла дві пігулки «Реставіту», сильного антигістамінного препарату, який може спричинити серйозну сонливість — останнє, чого хоче будь-яка майбутня наречена напередодні дня радісних весільних урочистостей.

Джейд розплакалася і відчайдушно намагалася виблювати пігулки назад. На жаль, це не допомогло, і Джейд довелося боротися, щоб не заснути на церемонії о 16:00.

А коли нарешті настав час сказати «Так», бідолашна Джейд знову опинилася в хаосі, цього разу через витівки своєї збудженої собаки Сассі.

Джейд Дженсен йде до вівтаря з батьком / © скриншот з відео

«Вона була так рада мене бачити, але вона обійшла мене ззаду і стала на мою триметрову фату, і вона вирвала мені її з потилиці, коли я йшла до вівтаря.

Потім собака вирішила влаштувати ще більше шоу для гостей та випорожнилася, коли вони якраз збиралися виголосити свої обітниці.

«Я просто розсміялася, тому що це так на неї схоже, вона просто обожнює створювати хаос. Тепер я просто тішуся, що не забронювала медовий місяць одразу після цього, тому що мені потрібно було два тижні відпочити вдома після всієї цієї хаотичної енергії», — поділилася жінка.

Тепер Джейд розповіла про свої випробування у відео на TikTok, яке стало вірусним. Юзери писали у коментарях: «Хахаха, це може символізувати, що ваш шлюб буде сповнений сміху і диких спогадів», «З драми виходять гарні історії».

Нагадаємо, 44-річна незаймана жінка у першу шлюбну ніч виявила, що не може займатися сексом.