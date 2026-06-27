Наречена зняла весілля на стару камеру покійного тата й була шокована від побаченого на фото

Фото ілюстративне / © Associated Press

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43-річна наречена Міа Чард із Британії вирішила використати стару камеру свого покійного батька для весільних фото, проте вона не знала, що плівка вже містила його знімки з 1999 року.

Про це пише Daily Mail.

Міа Чард використала на весіллі стару камеру покійного батька і виявила, що плівка була вже зі знімками 1999 року. Так на її весільних фото з’явилися подвійні експозиції з обличчями рідних, і жінка сприйняла це як знак, що тато був поряд. Світлинами вона поділилася в TikTok із підписом: «Мій тато прийшов на моє весілля».

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Спочатку наречена була розчарована, адже її фотографії були зіпсовані, проте при детальнішому огляді вона зрозуміла, що фотографії членів сім’ї були нашаровані на весільні сцени.

Фотографії членів сім’ї Чард були нашаровані на весільні сцени

Чард зізналася, що відчувала присутність батька, ніби він надсилав їй знак. Найбільше її вразило фото, де вона сама йде до вівтаря, а старі кадри наклалися на весільний знімок.

Фотографії членів сім’ї Чард були нашаровані на весільні сцени

Фотографії членів сім’ї Чард були нашаровані на весільні сцени

Жінка переконана, що це підтвердження того, що батько був поряд. Після його смерті вона вирішила йти до вівтаря самотужки, бо ніхто не міг замінити Дага.

«Були випадки, коли я відчувала, що він зв’язується зі мною через музику. І я відчуваю, що він певним чином зв’язується зі мною через фотографії», — пояснила жінка.

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Допис Чард зібрав тисячі коментарів. Люди писали, що у них перехопило подих, бігли мурашки, а одне із фото називали найкрасивішим, що коли-небудь бачили.

Нагадаємо, у нігерійському Ібадані відбулося незвичайне подвійне весілля — брати-близнюки Тайво та Кехинде Огунтойе одружилися з сестрами-близнючками Адедиран. Місцеві вже охрестили цю подію справжнім дивом.

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