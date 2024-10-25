Наречена зробила жахливе відкриття про коханого за декілька тижнів до весілля, яке змінило все

Він примудрявся тримати в таємниці від неї декілька особистостей і коханці, але вона врешті-решт його викрила.

Жінка приголомшила, як її місяцями дурив "майбутній чоловік", і як вона залишилася винна тисячі після того, як він обтяжив її боргами.

Про це пише LADbible.

Меган Кларк працювала в барі на острові Вайт, коли до неї зайшов вродливий незнайомець і дав зрозуміти, що вона йому дуже подобається. Вона знала його під ім'ям "Лорд Берті Андервуд", а він стверджував, що походить від винахідника друкарської машинки "Андервуд".

Бурхливий роман

Він запросив її жити з ним у своєму будинку на березі моря і запропонував роботу в його бізнесі з продажу годинників, на що вона погодилася.

Дуже скоро її життя неймовірно переплелося з його життям – вони їздили на побачення до Лондона і каталися на його Bentley, в їхнє перше спільне Різдво він освідчився.

Меган Кларк / Фото: Channel 4

Все відбувалося так швидко, але за два місяці до весілля Меган почала помічати тривожні ознаки.

Почали з'являтися тріщини

До їхнього будинку надходило багато пошти, адресованої людям, які не були ні нею, ні "лордом Берті Андервудом", а він стверджував, що це, мабуть, просто попередні орендарі.

Почавши хвилюватися, що все було не так, як здавалося, вона почала копати і знайшла приховані банківські картки, виписані на різні імена.

Меган розповіла в документальному фільмі Channel 4 Love Cheats, що коли вона запитала про все у коханого, який мав стати її чоловіком, "його ставлення миттєво змінилося".

Меган Кларк / Фото: Channel 4

Справжнє ім'я лорда Берті Андервуда

Меган з'ясувала, що насправді його звали Роберт Мадейскі, і що протягом багатьох років він провернув низку афер, зраджував її з декількома чоловіками і взяв на її ім'я борг по кредитній картці.

Щодо того, як йому це вдавалося, Мадейскі побудував для Меган ціле життя, в якому вона жила у брехні.

Вона розповіла газеті Metro, що шахрай "вигадував крихітні неправдиві речі, щоб прикрити велику брехню". Він сказав їй, що встановив підлогу у своєму будинку після того, як знайшов її в лондонській майстерні, і вона йому сподобалася, але будинок був орендований.

Шахрай повісив у своєму будинку фотографії друкарської машинки "Андервуд", щоб підтвердити брехню про те, що він походить від її винахідника.

Він навіть попросив її нічого не писати про них у соціальних мережах, стверджуючи, що його батько зробив важливу кар'єру в Королівському флоті, тому докази їхніх стосунків буде нелегко знайти в Інтернеті.

Роберт Мадейскі / Фото: Sussex Police

Чим закінчилася "казка"

Зрештою, він залишив їй близько 30 000 фунтів стерлінгів боргу, і хоча вона звернулася до поліції, щоб повідомити, що стала жертвою шахрайства, вони мало чим могли їй допомогти.

Їй довелося працювати, щоб виплатити борг, а Роберта Мадейскі заарештували за окремими звинуваченнями в шахрайстві та засудили до п'яти років ув'язнення.

Однак 2022 року йому вдалося втекти, і відтоді він переховується від правосуддя.

Нагадаємо, чоловік, з яким жінка 9 років крутила роман, виявився її сестрою. Netflix випустив документальний фільм, в якому вона розповідає про свій досвід.

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