Наречена зв'язала гачком весільну сукню і смокінг нареченого: який вони мали вигляд (фото, відео)

Також вона створила вбрання для двох подружок нареченої.

Наречена зв'язала гачком сукню і смокінг нареченого для їхнього весілля.

Про це пише New York Post.

Американська модниця Тимеші Тріггс пошила вбрання для себе, коханого на ім’я Скотт і двох подружок нареченої всього за 30 днів "без сну", як вона пожартувала в Інтернеті.

Майстерна кравчиня доповнила свою святкову сукню, яку вона завершила за тиждень, сережками, зв'язаними гачком, рукавичками та діадемою. Образ свого обранця, на який вона витратила близько 10 днів, Тріггс доповнила в'язаним гачком капелюхом і декоративною кишенею для смокінга.

Наречена зв'язала вбрання на весілля / Фото: Ty Na Scott / Facebook

Наречена зв'язала вбрання на весілля / Фото: Ty Na Scott / Facebook

Її подружка і дружка нареченої були вдягнені в блакитні сукні з розрізами і декоративними ремінцями.

Фото результату Тимеші поділилася з юзерами в TikTok.

Користувачі дали їй прізвисько "#CrochetCouple". Загалом, їхній в'язаний образ підкорив соціальні мережі: "Це абсолютно прекрасно... Так талановито і креативно. Дуже подобається", "Найкрутіша річ, яку я коли-небудь бачила за довгий час".

Нагадаємо, на весіллі нареченому передали пікантні фото дружини. Його реакцію записали на відео і ролик став вірусним у Мережі.

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