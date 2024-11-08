Наречені дозволили гостям весілля обрати для них спільне подружнє прізвище

Наречені вирішили дозволити гостям весілля обрати їхнє подружнє прізвище – і незнайомцям в Інтернеті це так сподобалося, що вони навіть написали про це пісні.

Даніель Бонадона і Джейкоб Бартлбос дуже прив'язані до своїх прізвищ і не можуть вирішити, як вони хочуть називатися, коли одружаться.

Минулого місяця Бонадона повідомила в TikTok, що пара розглядає можливість переносити свої прізвища через дефіс, і що людям сподобалося це прізвисько, яке змушує язик ламатися.

"Люди божеволіють від думки, що нас можуть назвати Бонадона-Бартлбос", - сказала вона у наступному відео, поділившись прізвищем, яке більше схоже на лепет, аніж на справжнє ім'я.

"Я навіть не знаю, чи зможуть люди вимовити це прізвище", - зазначила вона в іншому відео.

Не маючи змоги ухвалити рішення самостійно, невпевнена пара вирішила дозволити гостям весілля проголосувати за те, чи варто їм писати свої імена через дефіс, коли вони будуть проводити церемонію в лютому.

"Справа в тому, що нам обом дуже подобаються наші прізвища", - пояснила вона. "Ніхто з нас не хоче відмовлятися від свого прізвища, тож так, ми просто проголосуємо за нього серед наших гостей".

Наречена пояснила, що не хоче відмовлятися від свого прізвища, але не проти додати до нього прізвище нареченого.

"Мене все життя називали "Бонадона", всі називають мене "Бона" або "Бонадона", - пояснила вона у відео. "І це майже як змінити своє ім'я в дуже дивний спосіб, ніби я не можу уявити собі, що не маю офіційного імені "Бонадона", але я була б щаслива включити або додати його прізвище".

Вона також зазначила, що в той час як деякі люди турбуються про своїх майбутніх дітей, пара не може мати дітей.

"Це не є проблемою. Вам не потрібно турбуватися про маленьких Бонадонів-Бартлбосів, які бігають світом", - сказала вона.

Від моменту публікації оригінального відео вона показала, що полюбила "веселе і дурнувате" прізвище через дефіс і сподівається, що її близькі проголосують за нього. Її наречений також вболіває за це поєднання – це була його ідея.

Але пара – не єдині, хто полюбив це унікальне прізвище. Незнайомці в Інтернеті висловили свою вдячність за дефіс вірусною дурнуватою піснею, крутим танцем і тисячами коментарів на їхню підтримку. А притулок для тварин у Грузії навіть назвав їхнім подвійним прізвищем кота. Тож незалежно від того, вирішила пара чи ні, Інтернет, здається, віддав свій голос – це чудове прізвище.

Нагадаємо, чоловік пригрозив розлученням через реакцію дружини на його сюрприз. Вона не оцінила презент.

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