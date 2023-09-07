Наречені не змогли потрапити на власне весілля мрії: що сталося (фото)

Британська пара, 28-річна Шеннон Вільямс та 33-річний Стюарт Мартін, перенесла весілля своєї мрії на Кіпрі після того, як їхній рейс на середземноморський острів було скасовано.

Про це повідомляє Kennedy News and Media.

"Я зовсім спустошена. Це було травматично. Я досі не можу в це повірити. Я просто збожеволіла", - зізналася наречена.

Пара, двоє їхніх дітей та учасники весільної вечірки мали вилетіти рейсом Jet2.com Limited 28 серпня, але їхній рейс декілька разів затримувався через "хаос повітряного руху", перш ніж зрештою було скасовано.

Шеннон та Стюарт з сім'єю / Фото: Kennedy News and Media

Це означало, що вони застрягли в аеропорту Бірмінгема у Великій Британії, поки гості чекали їх на пляжі Сіренс перед весіллям 31 серпня.

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"Люди скаржилися, що не можуть поїхати у відпустку і ніхто не розумів, що для мене це більше, ніж просто відпустка. Це було моє весілля, на яке я не змогла потрапити", - поділилася Шеннон.

Вільямс та Мартін зберігали оптимізм, сподіваючись встигнути на наступний рейс, але, на жаль, рейсів на Кіпр не було до дати їхнього весілля.

"Я постійно думала: "Що мені робити? Моє весілля у четвер. У мене вже є 30 друзів та родичів". Вони сказали: "Ми нічого не можемо зробити". До п'ятниці рейсів не буде. Я не можу вийти заміж в суботу, а в неділю люди роз'їжджаються додому, тож мені просто довелося відкласти весілля", - пригадала жінка.

Шеннон Вільямс та Стюарт Мартін / Фото: Kennedy News and Media

Вільямс і Мартін перенесли свято на червень 2024 року, очікуючи менше блиску та гламуру, ніж вони передбачали спочатку.

Пара, яка разом уже 13 років, спромоглася перенести весільний платіж на нову дату, але, за їхніми словами, все одно втратила велику суму грошей.

Вільямс стверджує, що вона заплатила понад 300 доларів за нарощування волосся, майже 200 доларів за нігтьовий сервіс для себе та дочки, 250 доларів за судові витрати та ще витрати на автобус, відеооператора, саксофоніста та дзеркало для селфі.

Шеннон Вільямс та Стюарт Мартін / Фото: Kennedy News and Media

"Я втратила гроші на сукні подружок нареченої та дитячі вбрання, які їм не підійдуть наступного року", — поділилася Вільямс. "Все даремно".

Зі свого боку, авіакомпанія заявила, що "зробила все, що могла", щоб допомогти парі, зокрема запропонувала повернення коштів та місця на наступний доступний рейс. Але жоден із варіантів не дозволив би сім'ї дістатися до Кіпру вчасно.

Вони вирішили прийняти відшкодування та використати його на сімейний відпочинок, щоб підбадьорити своїх двох дітей.

Наречені з дітьми / Фото: Kennedy News and Media

Нагадаємо, закохані влаштували імпровізоване весілля у лікарні за декілька днів до смерті нареченого. Він чотири роки боровся з раком.

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