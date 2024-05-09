Наречені шокували 15 "агресивними" правилами для гостей весілля: список (фото)

Список спричинив обурення в Мережі – юзери заявили, що не пішли б на таке весілля.

Пара, яка збирається одружитися, опублікувала список із 15 дивних правил для гостей свого весілля.

У дописі, опублікованому на Reddit, користувач розкрив суворі вказівки, встановлені для великого дня, попросивши родину та друзів "проявляти розсудливість під час вживання алкоголю", утриматися від "переставлення місць" і не робити "особистих оголошень".

Правила, акуратно написані на запрошеннях на чорному тлі з бульбашками шампанського, наказували учасникам використовувати спеціальний гештег, коли вони ділитимуться світлинами в Мережі і просили їх триматися подалі від фотографів.

Повний список правил:

Це важливий день для [ім'я розмито] та [ім'я розмито], а не ваш. Не заважайте фотографам на шляху. Вбрання має бути ЧОРНИМ та/або ЗОЛОТИМ, а не синім, червоним, зеленим і точно НЕ БІЛИМ. Не переставляйте місця, у нас є план розсаджування не просто так. Якщо ви не витратили грошей на весілля, тримайте свої "хотів би", "мав би", "міг би" при собі. Ваша думка не має значення. Знайте міру, коли п'єте. Жодних гучних оголошень чи освідчень. Якщо ви не витримуєте або вам не подобається музика, що грає, просто йдіть додому. Це свято, а не похорон. Це подія типу "На зміну 99-м і 2000-м", тому буде багато тверку. Використовуйте #[розмитий] під час публікації фотографій. Не сидіти всю ніч. Жодних спиртних напоїв на вулиці. Якщо вас спіймають, ви будете виведені. Поверніться до правила №1. Наречений і наречена сказали те, що сказали! Зробіть гучність на максимум!

15 правил для гостей весілля / Фото: reddit

Реагуючи на цей список, інші користувачі Reddit розкритикували наречених і наполягали на тому, що вони б відхилили запрошення:

Чесно кажучи, дрескоду достатньо, щоб я ввічливо відмовився

Я не проти пропозицій щодо коктейльної сукні тощо. Але як гість я не купуватиму новий гардероб на весілля. Особливо, якщо я ніколи не ношу один з двох дозволених кольорів.

Це божевілля. Якщо ваші гості настільки відстійні, що їх доводиться просити не вдягати біле або освідчуватися, можливо, вам потрібні кращі друзі. Вибір напоїв/музики має бути доведений до відома продавців і персоналу, і вони повинні його виконувати.

Але ж це ваші гості – може, не варто робити їм зауваження, як неслухняним дітям, перед тим, як вони скоїли злочин, що загрожує життю? Не дай Боже, заграє не та пісня або хтось сяде не на те місце, яке призначили

Довбані снобістські ідіоти! Моя подруга не йде на весілля свого онука, тому що одне з правил – всі жінки повинні бути в сукнях та на підборах. Їй 68 і вона сильно пошкодила ногу 4 місяці тому, але вони не зроблять для неї виняток

Інші користувачі пояснили, що, хоча жодна з вимог не була особливо необґрунтованою, саме агресивний характер формулювань у списку спричинив обурення.

Чому люди вдають, що це не написано якомога грубіше? Здебільшого проблема не в самих правилах, а в тому, як вони написані

Немає нічого поганого в тому, щоб мати правила для свого весілля, але вони просто сформульовані в такий агресивний спосіб, що це дивно

Нагадаємо, 27-річна жінка, яка збиралася вийти заміж, дізналася, що біологічно вона чоловік. Лікарі виявили у неї рідкісне захворювання, за якого її статеві хромосоми чоловічі, а гормональний фон – жіночий.

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