Наречені шукають наречену: жінка вийшла заміж за 27 чоловіків та втекла з їхніми грошима і золотом

В Індії жінка вийшла заміж за 27 чоловіків, обікрала їх, а потім втекла.

Про це пише news9live.com.

Інцидент стався в районі Будгам і став відомим після того, як декілька чоловіків пожалілися, що одна жінка на ім'я Аврат вийшла за них заміж, а потім відібрала золото та гроші, провівши з ними деякий час.

Здебільшого, вона втікала, стверджуючи, що має намір побачитися з батьками.

За словами наречених, які зібралися в колонії Sitith Press Colony у Срінагарі, разом з жінкою працює ціла банда, зокрема декілька сватів. Їхніми жертвами зазвичай ставали багатії або люди, які могли віддати значну суму як посаг.

Так, один з наречених пригадав, як декілька місяців тому до нього не один раз приходила сваха і давала йому фотографію жінки. Він додав, що вона вмовила його одружитися з нею.

Інший чоловік стверджував, що сваха забрала в нього два мільйони рупій під приводом одруження його сина з цією жінкою. Після цього вона втекла, проте гроші у результаті повернула, заявивши, що потрапила в аварію.

Ще одна історія: сват показав фото нареченої і чоловік погодився одружитися з нею. За декілька днів пара пішла до лікарні, звідки жінка втекла, а її чоловікові довелося все оплатити.

Потерпілий Мохаммад Альтаф сказав, що жінка та її спільники дали неправдиві адреси. А документи та посвідчення особи також були підроблені. Зокрема, наречена використовувала імена Джахін, Ілляса та Шахіна в документах, які вона показувала під час заміжжя, але її справжнє ім'я ще потрібно встановити.

У зв'язку з цією справою декілька людей і адвокат звернулися до поліції. Наразі правоохоронці розпочали ретельне розслідування.

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