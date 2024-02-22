Наречений показав на весіллі ролик, на якому кохана зраджує його з чоловіком сестри – відео

Весілля в Китаї набуло неочікуваного розвитку, коли наречений показав відео, на якому його наречена зраджує його. Втім, ще більшим шоком стало те, що вона це зробила із чоловіком своєї вагітної сестри.

Про це пише ladbible.com.

Повідомляється, що чоловік випадково заскочив коханців, коли тестував камеру, яку встановив в їхньому будинку.

Саме тоді він побачив зраду обраниці. Він дочекався весілля, щоб помститися перед усіма друзями та родичами.

Перед публічним показом чоловік крикнув: "Ви думали, я не знав про це?". У відповідь вона кинула в нього свій букет квітів, тоді як гості кинулися до них, щоб спробувати встати між парою.

Вірусний кліп спричинив безліч суперечок. Втім, більшість юзерів стали на бік нареченого, вважаючи, що він влаштував ідеальну помсту.

Розумний час. Все одно влаштуємо велику вечірку, але також зможемо досягти швидкого та легкого анулювання

Це найкраща помста

Вона безумовно заслужила на це

Нагадаємо, пара влаштувала весілля у туалеті заправки. Закохані обрали оригінальне місце для свого свята.

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