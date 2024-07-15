Наречений покинув наречену за декілька днів до весілля вартістю 38 тисяч доларів: як вона вчинила

Відтоді у цей день вона влаштовує собі грандіозне свято.

Мешканка Торонто, Канада, була приголомшена, коли її наречений скасував їхнє дороге весілля за декілька днів до великого дня.

Своєю історією вона поділилася в есе для газети The Sun.

Візажистка і творець контенту Джессіка Б'юкенен із нетерпінням планувала найщасливіший день свого життя, витратившись на сукню 5000 доларів і поклавши ще тисячі на депозити. А потім Адам, її майбутній чоловік, ім'я якого вона змінила заради анонімності, все скасував.

"Він не міг назвати жодних конкретних причин – він просто продовжував говорити, як жахливо він почувається, як він ненавидить це робити. Ми знали, що нашим стосункам кінець", - поділилася вона.

Б'юкенен та її колишній познайомилися ще 2010 року під час навчання в коледжі і залишалися друзями протягом п'яти років, поки нарешті не пішли на справжнє побачення. Їхні стосунки здавалися майже ідеальними, згадує вона, і вони ніколи не сварилися.

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Адам освідчився 2022 року, зробивши це грандіозним жестом, заповнивши склад свічками і зробивши серце з квітів, а на задньому тлі лунала романтична пісня Тейлор Свіфт Love Story.

"Я ніколи не наполягала на одруженні, але бачити, як сильно Адам кохає мене, які зусилля він доклав, було найкращим почуттям у світі", - продовжила вона. "Але ейфорія не тривала довго. Від самого початку мені здавалося, що Адам не був зацікавлений у плануванні весілля. Я подумала, що це нормально, і як творча людина, я з головою поринула в цю справу".

Вона забронювала переобладнану оранжерею, яка вмістила 130 гостей, і обрала "п'ять тематичних фуршетів", заплативши 5 000 доларів завдатку.

"Але коли все було готово, я відчула, що щось не так", - каже вона. "Ми з Адамом почали сперечатися, чого раніше ніколи не робили. Я дуже кохала його і хотіла, щоб він був щасливий".

Вона "подвоїла планування", оскільки Адам запевняв її, що з ним усе гаразд, намагаючись "відкинути її хвилювання".

У квітні 2023 року Б'юкенен влаштувала дівич-вечір і розважалася зі своїми близькими, попри "відчуття страху".

Джессіка Б'юкенен / Фото: Instagram/makeitjess

"Декілька днів по тому у мене було погане передчуття від самого ранку, і я все ще намагалася заспокоїти свої нерви, коли увійшов Адам. Щойно я побачила його обличчя, я все зрозуміла. Але коли він сказав, що не може одружитися, я втратила самовладання. Хвиля гніву і приниження накрила мене. Коли я закричала, Адам стояв там і мав розбитий вигляд", - пригадала Джессіка.

Вона пам'ятає, як жбурнула фотографію, де вони були разом, у стіну та розридалася.

"Адам поїхав до свого батька, а я залишилася вдома, оточена весільними речами. Я не могла припинити плакати", - сказала вона, додавши, що витратила понад 38000 доларів на планування весілля і була змушена повідомити всім гостям, що весілля не буде.

Але вона не могла просто зануритися у свій смуток і злість. Тому у вигляді помсти вона вирішила піти на концерт Тейлор Свіфт у день її весілля.

Вона витратила понад $2000 на квиток на концерт Eras Tour та полетіла з Торонто до Техасу, за понад 2000 км від дому.

Джессіка Б'юкенен / Фото: Instagram/makeitjess

"21 квітня, замість того, щоб йти до вівтаря у весільній сукні, яка все ще в моїй шафі, я була на переповненому стадіоні в блискучій куртці, співаючи від щирого серця", - сказала вона. "Це було приголомшливо".

Озираючись назад, Б'юкенен, яка зараз зустрічається з "чудовим хлопцем", усвідомлює, що у них з Адамом "нічого б не вийшло".

"На річницю нашого весілля я влаштувала вечірку в стилі Тейлор Свіфт для своїх подруг і не відчувала нічого, окрім радості", - похизувалася вона. "Я не знаю, чи вийду коли-небудь заміж. Але я зрозуміла, як важливо бути чесною з коханою людиною. Без цього жодні стосунки не виживуть".

Джессіка Б'юкенен / Фото: Instagram/makeitjess

Нагадаємо, наречена і батько довели гостей весілля до сліз, повторивши танець з її дитинства. Вони виконували його 24 роки тому.

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