Наречений розкрив 10-річну таємницю своєї коханої: "Тепер я переглядаю наше весілля"

Чоловік, який нещодавно заручився, переглядає свої стосунки після того, як розкрив секрет, який його наречена зберігала понад десять років.

У дописі на Reddit наречений сказав, що він у стосунках зі своєю коханою чотири роки, і вони заручилися минулого місяця. Але інцидент, який вона приховувала, стався 10 років тому – і торкнувся його сестри.

Він пояснив, що його сестра "завжди здавалася трохи нервовою" поруч з його партнеркою, і коли він запитав її про це, вона просто відповіла, що вони "старі шкільні подруги". Він не надав цьому великого значення, думаючи, що його сестра була просто трохи здивована тим, що він зустрічається з однією з її колишніх подруг.

Але через декілька тижнів після того, як вони заручилися, сестра чоловіка вирішила нарешті зізнатися. Виявилося, що коли вона навчалася в школі, її хлопець зрадив її з її подругою – яка тепер є тією ж жінкою, з якою збирається одружитися її брат.

Чоловік написав: "Вона сказала, що моя наречена знала про їхні стосунки, але все одно вирішила крутити роман з її хлопцем. Я був трохи шокований, бо пам'ятаю, як декілька місяців втішав свою сестру після того, як її хлопець зрадив її. Я просто не знав, що людина, з якою він вскочив у гречку, була моєю нареченою".

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Тоді він запитав про це свою наречену, і вона "повністю зізналася в цьому", і почала ридати, коли сказала, що це була "жахлива помилка", через яку вона все ще "почується винною". Але навіть попри те, що тепер вона "змінилася", чоловік все ще не може не сумніватися в їхньому весіллі.

"Хоча я вірю своїй нареченій, що вона змінилася і не з тих, хто зраджує, я просто переосмислюю все", - продовжив він. "Я досі пам'ятаю біль, який моя сестра відчувала у старшій школі, і тепер, коли я знаю, що моя наречена була відповідальною за цей біль, я дивлюся на неї в іншому світлі".

Коментатори допису закликали чоловіка не квапитися з розривом стосунків, тому що 10 років — це довгий термін для людини, щоб змінитись, особливо якщо провина сталася, коли жінка була підлітком.

Я сподіваюся, що вона вже не та людина, якою була у старшій школі 10 років тому. Це стосується і тебе, і твоєї нареченої. Люди ростуть. Старшокласники – це буквально діти

Якби вона розповіла тобі про це, все було б гаразд. Тому що вона має рацію, іноді діти/підлітки роблять дурниці і зазвичай переростають це. Але те, що вона приховувала від тебе чотири роки, просто неправильно

Нагадаємо, 18-річний хлопець закрутив роман із 48-річною подругою своєї мачухи. Вона пожалілася, що він більше не хоче жити вдома і насолоджується свободою, яку вона може йому забезпечити.

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