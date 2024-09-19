Наречений скасував весілля через SMS коханої його 12-річній доньці: що вона написала

Наречений скасував весілля через витівку своєї обраниці.

Про це він написав на Reddit.

Чоловік розповів, що його кохана планувала свято "без дітей". Втім, оскільки у нього є 12-річна донька від попередніх стосунків, він заявив, що, попри її правило, дівчинка буде серед гостей. Спершу погодившись на це, наречена все ж взяла справу до своїх рук, написавши доньці свого нареченого повідомлення, що викличе охорону, якщо вона з'явиться на їхньому весіллі. Звісно, дочка показала ці SMS своєму батькові.

"Я був шокований, тому що це було зовсім непритаманно для моєї нареченої, — написав чоловік у своєму дописі. — Вона завжди добре ставилася до моєї дочки і я подумав, що, можливо, вона не мислить тверезо і не діє раціонально через свою одержимість цією ідеєю весілля без дітей".

Коли чоловік запитав наречену про її повідомлення, вона сказала йому, що його дочка перекрутила її слова. Попри це виправдання, чоловік твердо вирішив, що хоче припинити стосунки.

"Моя дочка почувається скривдженою і сказала мені, що не хоче її бачити або перебувати поруч з нею після того, що сталося. Моя мама погодилася з рішенням скасувати весілля", — додав він.

У коментарях юзери поділилися своїми думками щодо ситуації. Багато хто висунув гіпотезу, що жінка вигадала свою "мрію" про весілля без дітей, щоб піддати дівчинку остракізму: "Мені здається, що ця зацикленість на весіллі без дітей насправді є способом виключити вашу дитину з її весілля. Це, звичайно, змушує нас усіх турбуватися про те, що її наступними діями буде виключення вашої дитини з її шлюбу".

Також більшість користувачів заявили, що жінка просто показує своє справжнє обличчя, що є прихованим благословенням: "Вона думала, що повністю володіє вами і може змусити вас виключити вашу дочку", "Її маска впала. Ось хто вона насправді", "Це ще одна жінка, яка ніколи не уявляла себе такою, що виховує "чужу дитину".

Нагадаємо, раніше наречена зі скандалом вигнала молодшу сестру зі свого весілля. Не всі погодилися з її рішенням.

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