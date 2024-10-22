Наречений вигнав маму зі свого весілля: яку "шокувальну та непрощенну річ" вона зробила

Новоспечений чоловік поділився, як вигнав власну маму зі свого весілля.

30-річний чоловік опублікував на Reddit історію, де розповів, що рідна людина "ніколи не любила" його 29-річну дружину Джун.

"Основна причина в тому, що Джун не дозволяла моїй мамі керувати нею. Вона тримала тверді кордони, чим я дуже захоплювався, і вона навіть допомагала мені робити те ж саме", - написав він. "Моя мама ненавиділа це і бажала, щоб я не розлучався з моєю попередньою дівчиною Марго, яку моя мама любила. Я був з Марго 5 років, і це було жахливо".

Він описав Марго як таку, що "дуже контролює і маніпулює" і як людину, яка використовувала почуття провини, щоб змусити його робити те, з чим він не погоджувався. Лише завдяки підтримці друзів і сестри він знайшов у собі мужність піти від неї.

Хоча чоловік визнав, що його "життя відтоді покращилося", цього було недостатньо для найдорожчої матусі, попри те, що вона зберігала сильне "покерне" обличчя – аж до весілля.

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"Коли ми з Джун оголосили про наші заручини, моя мама не збожеволіла, що було дивно, враховуючи, що моя мама ненавидить Джун", - додав він. "Після церемонії ми з Джун пішли фотографуватися, а потім зустрілися з усіма, кого ми запросили на приймання, яке було досить великим. Коли ми приїхали туди, моя сестра і найкраща подруга Джун, подружка нареченої, підбігли до нас у паніці. Ще до того, як вони щось сказали, я помітив це. Моя мама сиділа за столом з моїм татом, новою дружиною мого тата і Марго".

Наречена заспокоювала свого чоловіка, але він все одно вдався до рішучих дій під час гарячої фази: "Я підійшов, відтягнув їх обох убік і просто сказав, щоб вони пішли геть. Моя мама намагалася пояснити, що ми з Марго – споріднені душі, а Джун просто стоїть на шляху справжнього кохання, але я не слухав її. Мені було байдуже".

Хоча чоловік викинув все з голови за короткий термін, після повернення з медового місяця він був завалений "сотнями текстів від численних членів сім'ї".

"Дехто вважає, що я міг би просто ігнорувати Марго і не "психувати", - каже він. "Дехто, зокрема мій батько, вважає, що я повинен був просто вигнати Марго і дозволити мамі залишитися, але після трюку, який влаштувала моя мама, я не хотів, щоб вона була там".

І поки наречений почав "сумніватися в собі", читачі згуртувалися та підтримали його:

Чому від вас очікують, що ви будете зберігати спокій, коли ваша мама не поважала вас і вашу дружину в день вашого весілля?

Вона була жорстокою у своїх коментарях про вашу дружину. Це вимагає жодних контактів

Причина, чому матері сподобалася Марго, полягає в тому, що вона і Марго дуже схожі. Вона бачить в Джун загрозу своєму контролю

Нагадаємо, наречена зі скандалом вигнала молодшу сестру зі свого весілля. Не всі погодилися з її рішенням.

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