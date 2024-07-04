Наречений влаштував коханій весілля-сюрприз у вагоні метро – фото, відео

Він не міг дозволити собі омріяну вечірку вартістю 30 тисяч доларів.

Пара, яка не могла дозволити собі організувати пишне весілля у Нью-Йорку, влаштувала свято у метро.

Про це пише New York Post.

39-річний Деніел Джин та його кохана, 38-річна Есмі Вальдес, офіційно уклали священний шлюб під час приватної церковної церемонії у четвер, 27 червня. Однак святкові келихи вони підняли у вівторок у вагоні метро разом з 20 друзями та купою незнайомих людей. Така вечірка обійшлася їм всього у 3000 доларів.

Згідно зі звітом весільної компанії The Knot за травень 2024 року, обмін обітницями зі стандартною церемонією та урочистим прийманням у Нью-Йорку може коштувати парам понад 63000 доларів США.

"У нас не було грошей, щоб влаштувати свято, про яке я завжди мріяв", - розповів Джин, який працює менеджером з маркетингу. "Я вирішив здивувати її, влаштувавши круту вечірку в поїзді лінії L".

"Мій друг Крістофер Дюпрі допоміг з декораціями, і ми найняли весільну організаторку Аню, щоб вона допомогла з загальною постановкою", - розповів ведучий та комік Льюїс.

Льюїс раніше вже влаштовував декілька гучних вечірок у потязі.

"У нас була їжа від шефкухаря, торт, напої та музика від діджея Whoo Kid", - додав ведучий про весільне святкування. "Це була неймовірно весела і незабутня вечірка за 3000, яка обійшлася б у 30000 доларів у ресторані".

Весілля у вагоні метро / Фото: Calico Olu

Зі свого боку, наречена зізналася, що їхня дика поїздка ще більше поглибила її кохання до Деніела: "Коли я зайшла до потяга і побачила все це, я подумала: "Вау, я обрала правильного хлопця". Люди в цьому місті вважають, що чоловікам важливо мати дорогі речі, щоб приголомшити жінку своєї мрії. Наше свято було присвячене коханню".

Весілля у вагоні метро / Фото: Calico Olu

Нагадаємо, єгиптянин заволодів паспортом незнайомої росіянки та одружився з нею. Вони перебували в офіційному шлюбі протягом двох років.

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