Наречений за день до весілля дізнався справжній вік своєї коханої: скільки їй років (фото)

Чоловік дізнався, що його наречена старша на 25 років, за день до весілля.

Про це пише Oddity Central.

40-річний Йосітака щасливо одружений із 65-річною Акі вже понад одинадцять років, попри те, що дізнався про різницю у віці між ними лише за день до весілля.

Йосітаці було всього 29 років, коли він зустрів кохання всього свого життя. Акі керувала баром у японському стилі, і після невеликої розмови вони зрозуміли, що мають дуже багато спільного.

Вони обидва пережили невдалі шлюби і виховували дітей самотужки, і після того, як вони декілька разів відвідали бар Акі, Йосітака запросив її на побачення. Японець міг сказати, що вона трохи старша за нього, але він так і не здогадався про її справжній вік, а вона теж не розкрила його, побоюючись, що це просто відлякає його. На той час їй було 54 роки, але вона сказала Йосітаці, що їй 44, і він нічого не запідозрив. Акі завжди була життєрадісною, а її гладка шкіра не видавала її віку, тому вона змогла зберігати свою таємницю протягом семи років, аж до дня перед їхнім весіллям.

Акі та Йосітака / Фото: instagram.com/yoshitaka_222

На початку 2020 року Акі та Йосітака вирішили одружитися. Розуміючи, що вона може заразитися коронавірусом і що Йосітаці потрібно знати її справжній вік, щоб не збивати з пантелику лікарів або рятувальників, Акі вирішила сказати йому, що вона на 25 років старша за нього. Вона не знала, як він відреагує, але боялася, що він розлютиться через те, що вона так довго йому брехала. Вона не могла помилятися сильніше.

"Мені взагалі все одно на твій справжній вік, це не має значення", - сказав Йосітака своїй нареченій. "Найважливіше те, чому ти не сказала мені раніше, щоб тобі не довелося так довго хвилюватися".

Акі та Йосітака / Фото: instagram.com/yoshitaka_222

Після весілля японська пара вирішила звільнитися з роботи і просто подорожувати Японією, документуючи свої пригоди на каналі YouTube під назвою A couple with a 25-year age difference ("Пара з різницею в 25 років"). Якоїсь миті вони запустили онлайн-сервіс з чищення кондиціонерів, який вони просували у соціальних мережах.

Історія пари вперше стала відомою 2021 року, коли вона потрапила до заголовків новин у Японії та Китаї, але нещодавно вона знову спливла після того, як її опублікувала японська газета Bunshun Online. 65-річна жінка розповіла виданню, що однією з причин, чому вона приховувала свій справжній вік від Йосітаки, було упередження японського суспільства проти того, щоб жінки у віці зустрічалися або виходили заміж за молодих чоловіків.

Акі / Фото: instagram.com/yoshitaka_222

"Чоловіки у віці можуть з гордістю хвалитися тим, наскільки молоді і красиві їхні дружини, але багато жінок, які старші за своїх чоловіків, часто соромляться розкривати свої стосунки іншим", — сказала Акі.

Нагадаємо, наречена зі скандалом вигнала молодшу сестру зі свого весілля. Вона пояснила причину, але не всі погодилися з її рішенням.

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