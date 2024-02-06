Наречений заскочив кохану на зраді зі своїм дядьком за 30 хвилин до весілля: що було далі

Подружка нареченої розповіла, як весілля її подруги було скасовано після того, як наречений упіймав її за сексом з його дядьком – за 30 хвилин до того, як вона збиралася сказати "так".

Вона розповіла на Reddit, що її 29-річна подруга мала вийти заміж декілька тижнів тому. За її словами, весілля було приречене від самого початку, оскільки на кожному етапі не було нічого, крім драми.

"Вона відмовилася запросити мою найкращу подругу, з якою вона нібито добре дружить, бо вона думає, що ми коханки-лесбійки. Це не так. Вона також змусила нас піти на примірку суконь, а потім зажадала, щоб кожна із нас заплатила за наші сукні по 2000 доларів США. Мабуть, вона мала певний стиль, який вона хотіла. Я можу собі це дозволити, але не куплю сукню за 2000 доларів на один захід. Деякі дівчата на весільній вечірці не мають такої гнучкості у поводженні з грошима".

Також наречена сказала своєму коханому, що йому не дозволено запрошувати на весілля самотніх жінок, які не є його кровними родичками, і зажадала, щоб усі подружки нареченої скасували сімейні свята, щоб бути присутніми на дівич-вечорі.

Але вишенькою на весільному торті став той самий день Х: "Весь день у неї були постійні спалахи гніву. Вона змушувала людей плакати. Наприклад, весільний персонал та подружок нареченої. Головна подружка заслуговує на медаль за той обсяг дипломатії та контролю, який їй довелося зробити".

Вона продовжила: "Зрештою, мені зробили макіяж і зачіску, а потім наречена попросила трохи часу побути на самоті, щоб "відволіктися" від стресу. Ми навіть не чинили опору", — сказала вона, перш ніж повідомити, що прохання було зроблено всього за 30 хвилин до весільної церемонії.

Однак ніхто не був готовий до того, що сталося далі.

"До початку весілля залишалося хвилин п'ять, коли подружка нареченої підійшла і повідомила, що весілля скасовано. Я запитала її, що сталося", — пригадала вона, перш ніж розповісти, що наречений заскочив свою майбутню дружину за "швидким сексом" зі своїм дядьком.

Дізнавшись про це, гості вирішили втекти зі свята: "Я швидко взяла свою сумочку, зібрала двох подружок нареченої, які їхали зі мною машиною, і ми поїхали, ніби за нами ганявся диявол. Я перевірила інших подружок нареченої і всі вони втекли".

Охарактеризувавши нареченого як неймовірну людину, вона сказала, що сподівається, що він зможе влаштувати "найбільшу холостяцьку вечірку". Вона також розповіла, що батько майбутньої нареченої на очах у всіх сказав їй, що вона платитиме за весілля самостійно.

Однак на цьому драма не закінчилася: жінка розповіла, як через пів години їй зателефонувала наречена і зажадала грошей, щоб сплатити збір за скасування бронювання: "Вона зажадала 5000 доларів, оскільки, за її словами, наш обов'язок полягав у тому, щоб сплатити їй збори за анулювання. Я більше ніколи не розмовляю із цією жінкою".

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Я буквально не розумію людей, які так дурять. Наче вона справді думала, що можна зрадити нареченого в день весілля, менш ніж за годину до церемонії – у весільній сукні. Якого біса!

У весільній сукні з дядьком. Дії мають наслідки. У цієї нареченої в голові повний безлад

Нагадаємо, жінка зраджувала чоловіка зі свекром. Відомо, як він їх викрив та що почув у виправдання.

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