Наречений зірвав власне весілля однією новиною: що він сказав своїй майбутній дружині

У жінки брата нареченого почалися пологи. Цією новиною він поділився із нареченою, чим зіпсував " великий день своїй майбутній дружині".

Про це пише видання Mirror.

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Зазначається, що б рат нареченого - гордий новоспечений батько - поспішив бути поруч з дружиною, коли отримав звістку під час весілля родича. Шокований, він поділився новиною зі своїм братом та ще одним гостем, виходячи з дому. Однак наречений стверджує, що він зіпсував великий день своїй дружині, поділившись новиною, яка швидко випередила цю подію.

"Весілля йшло добре. Поки моєму братові не зателефонувала його сім’я і повідомила, що Сіл народжувала. Він сказав мені, що йде, нас це влаштовувало, але проблема почалася після того, як він сказав одному з гостей, що у Сіл пологи. Поширилася інформація, і раптом усі заговорили про це, що зірвало захід. Навіть мої батьки почали дзвонити, виникла величезна метушня, яка, чесно кажучи, була непотрібною. Мій брат міг просто піти мовчки або вигадати якесь виправдання", - розповів наречений.

Р ешта його родини мало співчували парі, коли молодята поділилися своєю скаргою.

"Пізніше я зв'язався з ним і висловив своє горе і розчарування тим, що він зробив. Я розповів йому, як новина про те, що його дружина народжується, зірвала весілля і змусила мою дружину відчути, що її день зіпсований. Він накинувся, запитуючи, ніби це була його провина", - сказав він.

Після цього брати сильно посварилися, оскільки батьки стали "на його бік і сказали мені "перебороти себе" і тепер очікують, що я вибачуся".

Нагадаємо, пара отримала світлини зі свого весілля та помітила моторошний силует: що було на фото.

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