Наречений зрадив наречену за декілька тижнів до весілля: як вона вчинила

За декілька тижнів до свого весілля наречена Ліндсі Слейтер дізналася, що її наречений зраджував її. Вона похизувалася, як вирішила вчинити.

Про це повідомляє Mirror.

31-річна британка зустрічалася зі своїм колишнім 36-річним партнером протягом 12 років. Пара була у захопленні від того, що нарешті одружиться після того, як заручилася 2020 року. Втім, незадовго до весілля наречений зізнався, що мав секс з іншою.

Він з'їхав з їхнього будинку, але замість того, щоб скасувати майбутню церемонію, яка була запланована на 17 серпня 2024 року, вона вирішила не втрачати всі свої гроші і замість цього влаштувала вечірку на честь "святкування свободи". Не бажаючи втрачати 35 000 фунтів стерлінгів, які вони заплатила за чотири роки планування, Ліндсі максимально використала цей вечір у колі сім'ї та друзів – попри на відсутність нареченого.

Вечірка Ліндсі Слейтер / Фото: Chris Smith Photography

Ліндсі, адвокатка з Менсфілда, Ноттінгем, сказала: "Я не знала, як мені вижити. Я була розгублена – було занадто пізно повертатися до весільних планів. Всі гроші були витрачені. Але була велика частина мене, яка думала: "Я вільна – це початок кращої епохи. Я тішуся, що зробила це, мені дуже сподобався цей день. Я була здивована, наскільки всі мене підтримували – це так надихало. Мене оточувало стільки любові, що це нагадало мені, що він мені не потрібен".

Поки Ліндсі телефонувала власникам весільної організації, щоб скасувати церемонію і скрипаля, вона продовжувала займатися іншими аспектами великого дня. За допомогою своєї сестри, 28-річної Бет, вона надіслала повідомлення всім гостям, які мали були на весіллі, а також розмістила статус у Facebook, щоб повідомити оновлення щодо вечірки.

Близько 60 гостей прийшли на свято, яке містило обід, промови і танці за участю діджея і бонго. "Ми витратили всі ці гроші – 35 000 фунтів стерлінгів, разом із медовим місяцем", - сказала вона. "Я вирішила провести цей день з близькими друзями та родиною, а не сидіти вдома і плакати".

Вечірка Ліндсі Слейтер / Фото: Chris Smith Photography

Подруга Ліндсі, 33-річна Рейчел, залишилася з нею у ніч проти 17 серпня. Наступного ранку вони разом зробили зачіску та макіяж і поїхали до місця весілля: Ліндсі – у весільній сукні, а Бет – у сукні подружки нареченої.

"Перед тим, як вийти за двері, я сказала Рейчел: "Ти маєш мене заспокоїти", - пригадала вона. "Вона мене підбадьорила".

День розпочався з привітальних напоїв для близько 40 гостей, а бармен готував для них белліні та мартіні. Всі були одягнені у свої оригінальні вбрання – подружки нареченої все ще носили свої сукні, а Ліндсі – укорочену весільну сукню. Потім гості перейшли до ресторану, де вони сіли за стіл з рибними пирогами, курятиною і тортом з шоколадною помадкою на десерт.

Вечірка Ліндсі Слейтер / Фото: Chris Smith Photography

Люди пили і проводили час з альпаками на свіжому повітрі до 20-ї вечора – коли вони перейшли на розважальну частину, яку влаштував діджей.

"Я подякувала усім своїм рідним і друзям за те, що вони були там – я сказала, що не знаю, як я переживу це випробування. Але дивлячись на всі ці обличчя підтримки, я почувалася трохи краще", - поділилася вона.

Вечірка Ліндсі Слейтер / Фото: Chris Smith Photography

Ліндсі навіть вирушила у медовий місяць 20 серпня – провела сім днів на курорті на Криті, Греція, з подружкою Мелісою.

Хоча вона ще не готова до нових стосунків, Ліндсі каже, що її соловесілля допомогло їй почуватися "сильною і впевненою".

Тим часом, колишній партнер Ліндсі відмовився від коментарів, але визнав, що зраджував.

Нагадаємо, дружина викрила чоловіка на зраді завдяки деталі на фото, яке він їй надіслав. Користувачі Мережі також звернули на неї увагу.

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