Нареченого бодибілдерки знайшли мертвим: за день до трагедії він відклав весілля

Німецького бодибілдера Леонарда ван дер Монда знайшли мертвим.

Тіло 25-річного спортсмена виявили 9 березня біля Боденського озера в Баварії. Про це повідомляє dailystar.co.uk.

За день до смерті чоловік оголосив, що його весілля з бодибілдеркою Тіффані Ріттер відкладається. Причину він не пояснив. Леонард освідчився коханій декілька тижнів тому.

Фото: dailystar.co.uk

Повідомляється, що культуристка була вбита горем через втрату свого нареченого. Пара закохалася одне в одного через взаємну любов до спорту, невдовзі вони заручилися і стали жити разом.

Причина смерті Леонарда поки що невідома.

Нагадаємо, у США жінку засудили до довічного ув'язнення після того, як вона завдала 17 ножових поранень своїй доньці. Джастін Джонсон вбила трирічну Саттон Моссер "за наказом Губки Боба".

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