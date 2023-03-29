Нареченого зацькували за скандальну весільну клятву: що він сказав (відео)

Нареченого розкритикували за жорстку клятву на його весіллі.

Американця Майкла Лентіні назвали "огидним" за низку відвертих сексуальних висловів. Про це пише dailystar.co.uk.

Зокрема, він казав, що він кине дружину заради Марго Роббі і розповідав про "затикання рота і ляскання узголів'ям".

Також новоспеченій дружині порадили тікати після того, як її коханий нахабно сказав їй "тримати його живіт повним, а яйця порожніми". Повідомляється, що відверті посилання на їхнє сексуальне життя шокували гостей та, зокрема, батьків наречених.

Лентіні починав клятву зі слів: "Для того, щоб я був щасливий, мені потрібні лише дві речі. Тримай мій живіт повним, а яйця порожніми. Хоча ти і в половині цього прекрасна, все ж потрібно взяти декілька уроків кулінарії. Навіть коли мій живіт пустий, я не можу кохати нікого більше в цьому житті, якщо я не матиму шансу зустрітися з Марго Роббі".

Втім, сексуальні коментарі незворушного нареченого на цьому не закінчилися і він додав: "Від самого початку мені завжди говорили, що життя стає ще кращим, коли діти засинають, а ти кажеш мені прийти до спальні. Немає нічого кращого, ніж звук блювотних позивів і ляскання узголів'ям ліжка".

У цей момент його перелякана мама втрутилася з різким попередженням: "Майкл!".

Попри це, він продовжив, завершуючи свою клятву так: "Оскільки ти така хороша в ухваленні рішень, наприклад, вийти за мене заміж, ти можеш обрати, чи закінчиться сьогоднішній вечір штруделем із тостером чи твінкі".

Таке звернення спантеличило наречену, втім, за мить вона почала сміятися.

Потім його мама звернулася до гостей: "Оскільки я його мама, я розберуся з ним пізніше, він покараний".

Клятва Майкла не сподобалися глядачам відео, яке зараз переглянули понад 19 мільйонів разів у TikTok. У коментарях вони назвати чоловіка "огидним".

Це так принизливо

Я була б засмучена, якби все це було сказано перед нашими сім'ями

Боже, їй треба бігти

Це найгірше, що я коли-небудь чув, мені так її шкода

Було так багато червоних прапорців, крихітко, тікай

Зі свого боку, наречена виступила на захист свого обранця.

"Так, я щаслива, так, я все ще заміжня, так, мені дуже сподобалося моє весілля, і немає нічого, що б я змінила. Мені сподобалася його клятва, мені сподобалася моя клятва, мені подобався день нашого весілля. Його клятва відображала частину його особистості, а саме гумористичну сторону", - сказала вона.

Нагадаємо, у США чоловік одружився одразу з чотирма жінками. Полігамна родина виховує 15 дітей.

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