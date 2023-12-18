Нареченого зацькували за скандальну весільну клятву: що він сказав (відео)

Свій другий шанс він не використав.
Нареченого розкритикували за жорстку клятву своїй коханій на весіллі.
Чоловік на ім'я Коді зізнався, що не готував промову і сказав лише про сідниці своєї дружини.
"Я обіцяю ляскати ці сідниці при кожній нагоді", - сказав він.
Зі свого боку, церемонімейстер спробував дати йому ще один шанс, але наречений засміявся та відповів, що "це все". Публіка була приголомшена, один із гостей сказав: "Коді, ні".
@ckentertainmentservices I promise to smack that FELLAS, this is your sign to go write those vows…now #ckent #weddingfilmmaker #sheehans #farmlife #vows ♬ original sound - Samuel Foree
Відео, опубліковане в TikTok, привернуло увагу сотень тисяч людей.
Користувачі соцмереж розкритикували дії чоловіка, заявивши, що йому слід було докласти більше зусиль.
- Навіть якщо у них такий гумор, весільні клятви мали бути серйозними
- Повідомте мене про розлучення
- Минулого літа я була подружкою нареченої, і після того, як наречена (моя подруга) прочитала свої клятви, наречений сказав "те саме". Ось і все
- Зверніть увагу, що крім нього ніхто не сміється
- Її весільна сукня така гарна, вона мала такий красивий вигляд. Вона на це не заслужила
Нагадаємо, бабуся, 38-річний ексчоловік якої пішов до іншої пенсіонерки, шукає нового коханця. Вона заявила, що готова до нових стосунків.
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