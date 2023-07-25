Наречену повів до вівтаря поліцейський, який посадив її батька за ґрати – відео

Також вона запросила для цієї ролі ще 14 чоловіків.

Наречена Айві Джейкобсен, офіцерка поліції штату Вашингтон, яка нещодавно вийшла заміж за заступника шерифа, влаштувала незвичайну весільну церемонію.

Так, до вівтаря жінку вів поліцейський, який посадив її батька за ґрати.

"У 16 років наша наречена відіграла ключову роль у тому, щоб її жорстокого батька посадили у в'язницю. У день свого весілля вона попросила 15 найважливіших чоловіків у її житті повести її до вівтаря. Серед цих людей були її брат, зять, дитячі тренери та поліцейський, який заарештував її батька", - написала весільна організаторка Карра у субтитрах до відео, на яких Джейкобсен крокує до свого коханого.

Проникливий кліп зібрав понад 12 млн переглядів.

По двоє чоловіків, що стояли по обидва боки трав'янистої доріжки, брали під руки 28-річну Айві, проводячи її на декілька кроків, перш ніж передати наступній групі чоловіків, які потім вели її далі.

Коли священнослужитель запитав: "Хто видає цю жінку заміж за цього чоловіка?", натовп відповів в унісон: "Ми видаємо".

У коментарях розчулені користувачі написали тисячі повідомлень:

Не думала, що плакатиму о 8 ранку, але ось я тут. Це просто прекрасно

Я така вдячна, що в неї є всі ці чудові чоловіки

Я навіть не можу уявити, як жахливо їй було дорослішати цією безпорадною маленькою дівчинкою. Прийми свій щасливий кінець, люба, ти на це заслуговуєш

У відповідь на це Айві подякувала юзерам за добрі слова і нагадала людям, що їхня минула травма не обов'язково має бути довічним ув'язненням.

"У всіх нас є історія, яка формує нас - вона не визначає нас - але формує нас і дає нам можливість рухатися вперед. Ось чому я роблю те, що роблю», - поділилася вона, одягнена у поліцейську форму.

Нагадаємо, у Бразилії жінка закохалася в злодія після того, як він пограбував її на вулиці. Вони разом вже два роки.

Читайте також: