Наречену розкритикували за "непристойну" весільну листівку: що в ній було

Гості обурились через текст весільної листівки

Наречену, яка готувалася до весілля у стилі «Володаря перснів», розкритикували в мережі за «ганебну» та «непристойну» листівку, надіслану гостям. Картка була адресована тим, хто проігнорував запрошення або не відповів на нього вчасно.

Про це пише Daily Mail.

Що було в «непристойній» листівці

За інформацією видання, наречена та наречений вирішили надіслати картку з написом «Нам тебе бракуватиме», щоб запобігти появі непроханих гостей. У листівці зазначалося, що ім’я гостя не буде серед присутніх, оскільки він відмовився від запрошення або не відповів вчасно.

Проте найбільше обурення викликала наступна фраза, надрукована великим шрифтом:

«Якщо ви досі хочете надіслати подарунок молодятам, час ще є».

Листівка завершувалася посиланням на онлайн-реєстр подарунків. Наречена пояснила, що додала рядок про подарунки, бо намагалася «заповнити простір».

Чому гості та користувачі мережі були обурені

Після того як зображення картки було опубліковано на Reddit, користувачі розкритикували наречену за спробу отримати подарунки від тих, хто не збирається приїжджати на весілля.

«Це просто жахлива ідея. Жахлива. Мені стає погано, коли я це бачу», — написав один із коментаторів.

Інший користувач назвав листівку пасивно-агресивною:

«Боже мій, це, по суті: „Вибач, що ти ігнорував нашу вечірку, тепер для тебе немає місця! Будь ласка, надішли подарунок, на столі для подарунків місця багато“.

Водночас знайшлися й ті, хто захищав наречену, стверджуючи, що після кількох нагадувань було логічно сповістити гостей, що для них не буде місця. Проте загальний настрій був вкрай негативним: більшість вважала, що нагадувати про подарунки в такій ситуації — це вкрай непристойно.

Нагадаємо, жінка провела в дорозі 16 годин заради весілля, але її не пустили на застілля через «дрібний шрифт» у запрошенні.