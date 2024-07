Наречену ув'язнили на понад 11 років після того, як її затримали на власному весіллі: що сталося

Наречена проведе у в'язниці понад 11 років після того, як її заарештували на власному весіллі.

Про це повідомляє Need To Know.

Ненсі Лізет Родрігес Гвадаррама навіть не встигла розрізати свій торт, як її схопили. Її затримали, коли вона прибула до церкви, і доставили до прокуратури у своїй білій весільній сукні.

Наречену заарештували перед весіллям / Фото: Jam Press

Її майбутньому чоловікові, Клементе Мендіолі Мартінесу, вдалося втекти з церкви.

Однак його знайшли мертвим у власному автомобілі у Вілла Герреро, Мексика. На місці події було знайдено понад 200 гільз.

Клементе був знайдений мертвим у своїй машині після того, як йому вдалося втекти з церкви / Фото: Jam Press

У п'ятницю, 12 липня, Родрігес була засуджена до 11 років і шести місяців ув'язнення за насильницьке пограбування. Вона була заарештована під час свого весілля 3 грудня минулого року.

Ненсі Лізет Родрігес Гвадаррама / Фото: Jam Press

Прокурори довели, що підсудна була членкинею злочинної організації Familia Michoacana і брала участь у пограбуванні в березні 2022 року. За версією слідства, вона разом з іншою жінкою та двома спільниками-чоловіками вкрала гроші у потерпілого в місті Тенанго-дель-Вальє. Потерпілий подав скаргу до прокуратури, в результаті чого Родрігес була ідентифікована і почалося розслідування. Згодом вона була заарештована на власному весіллі.

Її наречений був названий кілером одного з осередків Familia Michoacana. Від 2021 року влада Мексики пропонувала винагороду в розмірі 300 000 мексиканських песо (понад 700 тисяч гривень) за інформацію, яка допоможе його затримати. До своєї смерті він перебував під слідством за вимагання у місцевих торговців курятиною в долині Толука, а також за участь у декількох викраденнях і вбивствах у цьому районі.

