Наречену затаврували педофілкою після весілля з коханою, яка "має вигляд 10-річного хлопчика": фото

Юнацька зовнішність її партнерки призводить до того, що її все ще просять пред'явити посвідчення особи під час купівлі енергетичних напоїв.

Новоспечене подружжя жінок зіткнулося зі жорстоким хейтом після того, як пара поділилася знімками зі свого весілля. Так, наречену охрестили "педофілкою" через надто молодий вигляд її коханої.

Про це пише The Sun.

Інфлюєнсерка Лорен Івенс була "на сьомому небі від щастя" після весілля зі своєю партнеркою Ганною Кей, але потім почався жорстокий тролінг. Користувачі Мережі звинуватили 31-річну Лорен у тому, що вона "цілується з дитиною" – попри те, що Ганна всього на два роки молодша за неї.

У жовтні, через місяць після вересневого весілля, Лорен і Ганна оголосили, що чекають на трійню. Хоча подружжя дуже тішиться майбутньому поповненню, жінки побоюються, що стануть об'єктом подальших насмішок з боку тих, хто придивляється до молодої зовнішності Ганни.

Лорен Івенс і Ганна Кей / Фото: instagram/lozgetssleeved

Закохані, які проживають у Великій Британії, зачали дитину за допомогою ЕКЗ із використанням донорської сперми. Хоча вони використовували яйцеклітини Ганни, трьох дітей виношує Лорен. Процес обійшовся подружжю у 8 920 фунтів стерлінгів, при цьому пара їздила на лікування на Кіпр.

Після того, як їм дали 75-відсотковий шанс, що один ембріон приживеться, якщо імплантувати всі три ембріони, всі три прижилися, що майбутні матері вважають "дивом". На жаль, їхнє хвилювання було дещо приглушене страхом перед майбутніми знущаннями.

Лорен Івенс і Ганна Кей / Фото: instagram/lozgetssleeved

Лорен, яка вже має 10-річного сина і дев'ятирічну доньку від попередніх стосунків, розповіла: "Люди думають, що я вийшла заміж за школяра і маю від нього дітей. Вони смішні та неосвічені. Я знаю, що тепер, коли я вагітна, насильство лише посилиться".

Дружини вперше познайомилися на Tinder два роки тому, і між ними швидко пролетіли іскри. Ганна освідчилася в січні 2024 року, а у вересні пара побралася в місцевому РАЦСі в графстві Суррей. Весільні фотографії спричинили фурор, щойно були опубліковані.

Лорен Івенс і Ганна Кей / Фото: instagram/lozgetssleeved

Лорен раніше розповідала What's The Jam: "Деякі люди говорили, що це мило, що мій 10-річний син веде мене до вівтаря. Інші казали, що це огидно, що я цілувалася з маленьким хлопчиком. Я заплатила тисячі фунтів, щоб мати молодший вигляд і змінити своє тіло і зовнішність, але моїй дружині просто дуже пощастило мати неймовірні гени. Вона на два роки молодша – мене не заарештують. Ганна – міцний горішок, але коментарі ображають мене, і вони неймовірно болісні. Люди думають, що мають право називати мене хижачкою або педофілкою, і це спричиняє у мене огиду. Кількість образ, які ми отримали, просто смішна".

Ганна, у якої досі запитують посвідчення в супермаркетах і барах, також прокоментувала, як це обурення вплинуло на них. Вона поділилася: "Негатив вибухнув, коли ми завантажили наші весільні фотографії. Але навіть до цього будь-яке наше спільне фото спричиняло б неприємні коментарі, тому що я маю молодший вигляд. Наша сім'я читала ці коментарі в Інтернеті, і це їх теж засмучувало. Вони дуже захищають нас обох. Кожен має свою думку про мою зовнішність, я виросла в середовищі, де кожен має свою думку про мене і про те, який я маю вигляд. Я просто не визнаю жодних коментарів, я просто їх блокую. Я чула їх усі раніше, а тролі настільки обмежені, що немає сенсу з ними спілкуватися. Я мушу носити з собою посвідчення особи всюди, куди б ми не пішли, і не лише для того, щоб купити алкоголь. Мені відмовляли, коли я намагалася купити лотерейний квиток і навіть енергетичний напій. Нещодавно ми їздили у відпустку до Іспанії, і мені довелося показати паспорт і путівку, щоб отримати дорослий браслет на зап'ястя".

Лорен Івенс і Ганна Кей / Фото: instagram/lozgetssleeved

Нагадаємо, чоловік заплатив 20000 доларів за свою філіппінську дружину. Люди називають її його "покоївкою" і "мисливицею за золотом", але вони наполягають, що щасливі.

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