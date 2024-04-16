"Нарешті буде мир": переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила важливу для України подію

У Швейцарії у червні 2024 року відбудеться глобальний саміт миру. Переможниця "Битви екстрасенсів" вважає, що він принесе позитивний результат для України та ознаменує мир.

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, чого Україні очікувати від саміту миру в Швейцарії та чи будуть там якісь конкретні домовленості. Переможниця "Битви екстрасенсів" розкинула карти Таро та зазначила, що цей саміт буде дійсно результативним.

"Результат для нас та всього світу - це стабілізація, врегулювання та нарешті домовленість за мир. Хай так і буде", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала подію, яка ознаменує перемогу України.

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