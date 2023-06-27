Нарешті звільнили: вчителька не ходила на роботу протягом 20 років (фото)

В Італії нарешті звільнили вчительку, яка протягом 20 років не ходила на роботу.

Про це пише The Times.

Чінцію Паолін Де Ліо найняли викладати в середній школі недалеко від Венеції, де вона мала наповнити розуми своїх учнів усім, що їм потрібно було знати про літературу та філософію.

Втім, як йдеться у повідомленні, вона використала відпустку через хворобу, відпустку та дозвіл на відвідування конференцій, щоб не давати уроки в школі, і в тих поодиноких випадках, коли вона з'являлася, вона не дуже добре навчала учнів.

Чінція Паолін Де Ліо / Фото: linkedin.com

Саме одного дня у класі вона привернула увагу шкільних інспекторів, які описали її уроки як "заплутані" і звинуватили Де Ліо в імпровізації її навчань.

Ще одна причина для занепокоєння виникла, коли учні Де Ліо оголосили страйк, відмовившись брати участь в уроках після того, як вчителька сиділа у своєму телефоні і надсилала текстові повідомлення під час проведення усних іспитів.

Також вона збила клас з пантелику, роздаючи оцінки, які не мали жодного стосунку до роботи, які їй надали учні.

На довершення своєї незадовільної успішності Де Ліо довелося брати підручники у своїх учнів, бо вона забувала власні матеріали.

Де Ліо була звільнена зі школи за її поведінку, але вона звернулася до суду і зуміла повернути собі роботу.

Однак недбале ставлення викладачки до її кар'єри обернулося проти неї, коли суд зрозумів, що вона була у класі лише чотири роки з 24.

Суд скасував своє рішення повернути Де Ліо її роботу, і цей крок підтримав Верховний суд.

Журналісти намагалися зв'язатися з Де Ліо після її звільнення, але вона не змогла прокоментувати ситуацію, бо була "зайнята на пляжі".

Нагадаємо, чоловік помилково пожертвував 15 тисяч доларів замість 150. Ця історія набрала неочікуваних обертів.

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