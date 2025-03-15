Наркобарона заарештували в клініці, де йому змінили обличчя: фото "до" і "після"

У Бразилії наркобарона заарештували в клініці, де йому змінили обличчя, щоб не потрапити до поля зору поліції.

Про це повідомляє NTK.

Луїс Карлос Ломба був заарештований, коли 13 березня прийшов на повторний огляд до клініки краси. Він пройшов там процедуру гармонізації обличчя, щоб залишитися непоміченим правоохоронними органами.

Про це місцевим ЗМІ повідомив начальник поліції Феліпе Курі: "Поліція переслідувала його протягом багатьох років. Він був у клініці, де робив косметичні процедури – гармонізацію обличчя, пересадження волосся, оскільки був голомозим – і все це, щоб уникнути викриття. Він не висовувався і уникав фотографування".

Луїс Ломба до зміни зовнішності / Фото: Jam Press

Ломба, який має прізвисько Чоколате, був заарештований в Ітаперуні, на північному сході Ріо-де-Жанейро, в рамках поліцейської операції.

Луїс Ломба після зміни зовнішності / Фото: Jam Press

Операція, в якій брали участь понад 700 офіцерів, була спрямована проти втікачів, яких розшукували за пограбування, вбивства з метою пограбування та отримання краденого. Понад 600 осіб було заарештовано по всьому штату Ріо-де-Жанейро в рамках цієї операції.

За даними поліції, 61-річний Чоколате є одним із трьох найвідоміших злочинців угруповання Terceiro Comando Puro. Злочинна організація була заснована 23 роки тому у фавелі Маре в Ріо-де-Жанейро. Поліція стверджує, що роль Луїса полягала в оцінці якості кокаїну, який продавала група, і що він виступав у ролі своєрідного хіміка.

Курі сказав: "Він володів знаннями, якими мало хто володіє в наркобізнесі. Він міг взяти один кілограм кокаїну і перетворити його на шість чи сім. Він заробляв близько 1 000 реалів (170 доларів) за кілограм, а кількість наркотиків, що продаються в Маре, величезна".

Нещодавно Чоколате навчив іншого члена банди виконувати його роль. Це дозволило йому переїхати до Ітаперуа, де він працював віддалено, віддаючи накази своїй частині угруповання.

2024 року на нього був виданий невиконаний ордер на арешт за участь в організованій злочинності та пограбування. Але він перебуває під слідством щонайменше за 35 злочинів. Неймовірно, але арешт Ломби став для нього першим, попри те, що він від юнацтва був причетний до наркоторгівлі.

Курі сказав: "Він був давнім злочинцем, якого поліція розшукувала протягом багатьох років".

Нагадаємо, нещодавно із в'язниці вийшов сумнозвісний вбивця, за мотивами злочинів якого зняли фільми. Злочинець вийшов на волю через 23 роки після ув'язнення.

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