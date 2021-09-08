Наркоторговець заснув на телефоні і випадково викликав поліцію: його затримали

Наркоторговець заснув на телефоні і випадково викликав поліцію: його затримали

Копи відчули сильний запах коноплі. В ході обшуків було виявлено та інші наркотики.

У Німеччині наркоторговець заснув на телефоні і випадково викликав службу порятунку. До нього додому приїхала поліція і виявила заборонені речовини.

Про це повідомляє Daily Mail.

Оператор диспетчерської почув тільки хропіння і стогони, коли дзвінок надійшов близько години ночі. Проте поліція відстежила дзвінок, який надійшов від 23-річного жителя міста Вальдбрель, земля Північний Рейн-Вестфалія.

21-річний сусід сплячого чоловіка відкрив двері і впустив поліцейських. Сонний хлопець спочатку не зрозумів, що в його будинку роблять правоохоронці. Він наполягав, що не викликав поліцію. Перевіривши свою історію дзвінків, хлопець переконався, що дійсно набирав номер служби екстреної допомоги

Копи відчули сильний запах коноплі. Під час обшуків було виявлено й інші наркотики — таблетки екстазі, кокаїн, амфетамін, а також велику суму готівки.

Як виявилося, хлопці раніше були заарештовані за торгівлю наркотиками. Зараз проти них відкрили нове кримінальне провадження. На час розслідування наркоторговців випустили під заставу.

Раніше повідомлялося, що американський комік помер від передозування наркотиками.

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