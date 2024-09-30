Народ хімба: що відомо про плем'я, яке дозволяє відвідувачам спати з їхніми дружинами (фото)

Напівкочове плем'я живе у віддаленій частині Намібії та має дуже дивні звичаї, коли йдеться про секс, шлюб і мораль.

Серед невблаганних просторів намібійської пустелі напівкочове плем'я дотримується своїх давніх і химерних сексуальних традицій.

Про це пише Daily Star.

Хімба з їхніми унікальними шлюбними та моральними кодексами стоять осторонь західних норм чи глобальних конвенцій.

"Для народу хімба те, що чоловіки віддають своїх дружин відвідувачам для сексуальних стосунків, вважається найвищою формою гостинності", – йдеться в документальному фільмі African History TV.

Вважається, що ця своєрідна практика забезпечує "тепле приймання" гостей і дозволяє уникнути сексуальних ревнощів, які часто виникають у більш ортодоксальних союзах.

Жінки хімба несуть на собі величезний тягар обов'язків, перевершуючи чоловіків і хлопчиків у таких завданнях, як догляд за тваринами, утримання своїх характерних будинків з червоної глини та виконання домашніх обов'язків, зокрема приготування їжі, прибирання і догляд за дітьми.

Жінка племені хімба / Фото: Getty Images

Спосіб життя хімба залишається значною мірою ізольованим від ширшого намібійського суспільства. За оцінками, 50000 хімба ведуть глибоко традиційний спосіб життя, причому підгрупа ова-хімба зберігає мисливсько-збиральницький спосіб життя незмінним протягом тисячоліть.

Хоча для чоловіків хімба є звичайною справою мати декілька дружин, генетичні дослідження підгрупи показали, що понад 70% чоловіків хімба виховують щонайменше одну дитину, батьком якої є інший чоловік.

Кажуть, що розлучення для жінок хімба є дуже легким і зовсім не рідкісним явищем. "Народження поза шлюбом або позашлюбні зв'язки не вважаються великою проблемою", – йдеться у фільмі, і кожна дитина має "соціального батька", який допомагає її виховувати.

Жінка племені хімба / Фото: Getty Images

"Серед племені хімба обмін дружинами – це традиція, яка існує століттями... ще до цивілізації. Згідно з цією віковою традицією, чоловік може дозволити своїй дружині переспати з будь-яким чоловіком, який захоче переночувати в його домі. Поки гість приємно проводить час з дружиною, чоловік має ночувати в іншій кімнаті".

Проте цей перевірений часом спосіб життя опинився під загрозою. Коли західні віяння проникають до Намібії, діти хімба соромляться свого "відсталого" способу життя.

Овен Катапаро, хлопець з племені хімба, зізнався ВВС: "Коли я виходжу в традиційному одязі за межі села, на мене дивно дивляться".

Він вважає, що сторонні сприймають його серйозніше, коли він одягає західний одяг.

Але багато молодих хімба в гонитві за сучасною мрією закінчують життя розоренням. "Багато хлопців залишають село та їдуть до міста, щоб спробувати знайти роботу, – продовжує він. – Дехто знаходить її, дехто не знаходить, а дехто вирішує почати вживати алкоголь. Вони починають зловживати своїм життям".

Нагадаємо, канібал шокував розповіддю, як з'їв свого друга. Він зробив це в рамках стародавнього ритуалу.

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