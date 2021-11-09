Народила первістка у 5 років: історія наймолодшої у світі мами

Народила первістка у 5 років: історія наймолодшої у світі мами

До десяти років син маленької мами вважав її своєю сестрою.

П’ятирічна Ліна Медіна з Перу 14 травня 1939 року за допомогою кесаревого розтину народила здорового хлопчика, вагою майже 3 кілограми. Відтоді дівчинку вважають наймолодшою мамою в історії людства.

У квітні 1939 року маленька Ліна поскаржилася мамі, домогосподарці Вікторії Лосеї, на сильний біль у розпухлому животі. Тоді батьки показали дівчинку місцевим знахарям. Ті припустили, що у дитини пухлина і порадили батькам відвезти її до найближчої лікарні.

Після численних обстежень лікарі констатували 7 місяць вагітності.

Батько дівчинки відвіз її до столиці Перу, аби переконатись у висновку лікарів.

Ліна Медіна на сьомому місяці вагітності / mirror.co.uk

Півтора місяця потому маленька Ліна за допомогою кесаревого розтину народила сина. Хлопчик був цілком здоровим і важив 2,7 кілограма. Його назвали Герардо на честь лікара-акушера, який приймав пологи.

Медики виявили, що Ліна завагітніла через стан, який називають "передчасним статевим дозріванням" — коли дитячий організм є вже цілком сформованим.

У медичних записах дівчинки, через які історія стала відомою світові, зазначається, що до чотирьох років груди маленької Ліни були повністю розвинені. За словами матері, місячні у Ліни почалися у три роки, хоча в медичному висновку з Перу зазначено, що менструальний цикл дитини почався ще з восьми місяців.

Ліна з лікарем, який приймав пологи / mirror.co.uk

Батько маленького Герардо досі залишається невідомим. Тоді за підозрою у зґвалтуванні затримали рідного тата маленької Ліни Тібурело Медіна . Проте через відсутність доказів його відпустили. Таку ж підозру висунули і двоюрідному брату Ліни, але доказів злочину знову не знайшли. Обоє свою вину рішуче заперечували.

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Сама Ліна, яка завагітніла у чотири роки, не змогла дати точної відповіді на питання про батька дитини. Фахівці припускали, що вона, можливо, і не знала цього, адже була ще зовсім маленькою.

Через два роки після народження сина Ліну оглянув дитячий фахівець. Рівень інтелекту дівчинки за словами медика був вище середнього, а її дитина росла "абсолютно нормальною".

Протягом всього життя Ліна ставилася до Герардо як до молодшого брата. Бабуся і дідусь хлопчика виховували його як свого сина. Лише в 10 років Герардо дізнався, що Ліна йому насправді не сестра, а мама.

Ліна зі своїм сином Герардо / mirror.co.uk

Пізніше вже доросла Ліна Медіна вийшла заміж і в 1972 році народила другого сина.

Ліна ніколи не давала інтерв’ю і відмовлялася від усіх пропозицій журналістів розповісти свою історію. Їй навіть пропонували великі гроші, але рішення наймолодшої у світі мами було непохитним.

Дівчина з чоловіком продовжили жити в бідному районі столиці Перу. Про подальшу долю Ліни майже нічого не відомо.

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