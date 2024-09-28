Згвалтували у три роки - народила у 5: як склалася доля наймолодшої мами у світ (фото)

Ліна Медина сама була ще дитиною, коли в 1939 році народила сина. Спочатку лікарі побоювалися, що у неї пухлина черевної порожнини.

Про це повідомило видання Dailystar.

П’ятирічна дівчинка вразила світ, народивши дитину та ставши наймолодшою мамою в історії. Життя Ліни Медини, яка жила в віддаленому селі в Андах у Перу, спочатку нічим не відрізнялося від життя інших дітей її віку. Проте, коли її живіт почав опухати, у батьків виникли побоювання, що у неї пухлина черевної порожнини.

Врешті-решт батько відвіз її до лікарні, де з’ясувалося, що вона насправді була на сьомому місяці вагітності. Ліна народила здорового хлопчика за допомогою кесаревого розтину 14 травня 1939 року.

Вражені лікарі дійшли висновку, що Ліна страждає від рідкісного захворювання, відомого як передчасне статеве дозрівання, що означає, що вона проявляє ознаки статевого дозрівання з раннього віку. Як повідомляється, її мати сказала, що в неї почалися менструації, коли їй було всього три роки.

Внаслідок цього у Ліни розвинулися груди, стегна стали ширшими, а кістки почали рости швидше, коли вона була ще зовсім маленькою, ще до того, як її зґвалтували і вона завагітніла.

Ліна Медина / Dailystar

Після народження її сина Херардо, названого на честь лікаря, який прийняв пологи, виникли питання про те, хто її зґвалтував. Її батька, Тільбурело, заарештували за підозрою в інцесті, але пізніше його звільнили через недостатність доказів. Особа батька дитини ніколи не була розкрита, і Ліна та її родина вирішили прожити своє життя в таємниці, а не ділитися своєю історією публічно.

Херардо прожив до 40 років, але, на жаль, помер від захворювання кісток у 1979 році. Звіти показують, що він не знав, що Ліна його мама, поки йому не виповнилося 10 років, вважаючи її своєю сестрою. Ліна врешті-решт народила ще одну дитину від свого чоловіка Рауля через 34 роки.

Також повідомлялося, що Ліна отримала мало підтримки після свого історичного народження. Пізніше Рауль сказав пресі: «Вона не отримала жодної допомоги, наскільки я знаю. Вона вважає, що уряди ніколи не виконують своїх зобов’язань».

Ліна Медина / Dailystar

Він говорив про це 20 років тому, коли Ліні було 68 років, і, за даними Telegraph India, вона жила в «тесному домі в бідному, кримінальному районі» в Перу. Також повідомлялося, що вона поводилася закрито і відмовлялася розповідати стороннім про своє минуле.

Книгу під назвою «Мати в віці 5 років» написав акушер Хосе Сандовал, який писав: «Уряд прирікав їх на життя в бідності. У будь-якій іншій країні вони були б об’єктами особливої турботи. «У нас ще є час, щоб виправити завдану їй шкоду. Це моя основна мета».

Ліна Медина / Dailystar

Він зазначив тоді, що Медина часто надавала перевагу грати зі своїми ляльками, а не з дитиною. Неясно, чи жива Ліна, але зараз їй було б 90, і вона досі є наймолодшою жінкою, яка коли-небудь народжувала.

На жаль, подальша інформація про Ліну Медину обмежена, оскільки вона намагалася зберегти своє життя в таємниці після всіх пережитих трагедій.

Нагадаємо, раніше ми писали Топ наймолодших батьків у світі про їх трагічні історії та зламані долі.

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