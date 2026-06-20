Народила сина: жінка шокувала романом із біологічним батьком після усиновлення

Чоловік і жінка / © rolereboot.org

Реклама

Британка, яка приховала своє справжнє ім’я під псевдонімом Софія Грінвуд, розповіла про складну та суперечливу історію своїх стосунків із біологічним батьком.

За її словами, після возз’єднання у дорослому віці між ними виникли романтичні почуття, які згодом призвели до п’ятирічних стосунків і народження дитини, передає The Times.

Жінка розповіла, що багато років після усиновлення намагалася знайти своїх біологічних батьків. Її усиновили, коли їй було лише п’ять тижнів, і вже у віці трохи за 20 років вона вирішила розшукати людей, які дали їй життя.

Реклама

За її словами, саме зустріч із біологічним батьком Майклом стала моментом, до якого вона була не готова емоційно.

Психологи називають подібні випадки «генетичним сексуальним потягом» — явищем, коли між біологічними родичами, які зустрілися вже у дорослому віці після довгої розлуки, можуть виникати сильні емоційні чи фізичні почуття.

Такі ситуації найчастіше описують у випадках возз’єднання усиновлених людей із рідними сім’ями.

Софія розповіла, що її дитинство минуло в Йоркширі, де її «з любов’ю» виховували названі батьки. За її словами, біологічна мама віддала її на усиновлення через «сором за те, що завагітніла поза шлюбом». Тим часом батьки Майкла відправили його до Австралії для «набуття досвіду роботи».

Реклама

У 23 роки Софія вперше зустріла свою біологічну матір. Вона описала цю зустріч як «радісну, емоційну й водночас дезорієнтувальну», після чого почала шукати контакт із батьком.

Однак, за її словами, зустріч із Майклом спричинила значно сильніші емоції.

Протягом декількох місяців вони спілкувалися через листи та телефонні розмови, поступово формуючи близький зв’язок.

«Я відчула, що мене розуміють так, як ніколи раніше», — сказала вона.

Реклама

Через рік вони зустрілися в Англії.

«Від моменту нашої зустрічі між нами все складалося напрочуд легко, ніби ми знали одне одного здавна, а не зустрілися вперше», — розповіла Софія.

Вона зізналася, що її лякали власні почуття.

«Найбільше мене лякало не те, що цей зв’язок здавався неправильним, а те, що він був таким природним. Я з жахом усвідомила, що те, що я переживала, нагадувало романтичний потяг», — сказала жінка.

Реклама

За її словами, оскільки вони ніколи не жили як батько і донька, між ними не сформувався звичайний сімейний зв’язок.

«Оскільки Майкл і я ніколи не знали одне одного як батько й дитина, ця межа ніколи не формувалася. На той час ми нічого з цього не розуміли», — пояснила вона.

За словами Софії, їхні стосунки тривали близько п’яти років. Вона переїхала до Австралії та жила з Майклом «як будь-яка пара».

Водночас обоє розуміли складність ситуації та боялися реакції суспільства.

Реклама

«Звісно, він усвідомлював біологічну реальність наших стосунків і інтелектуально боровся з цим, але емоційно ми відчували глибоке почуття єдності та приналежності», — розповіла Софія.

Згодом приховування правди стало для них дедалі важчим.

Пізніше жінка завагітніла від Майкла. Вона сказала, що не могла розглядати аборт через власну історію появи на світ.

Коли народився їхній син Джеймс, пара була щаслива, але таємниця навколо його походження стала для Софії «нестерпною». Щоб приховати правду, вона вигадала історію про колишнього хлопця.

Реклама

Зрештою тиск став надто сильним.

«Ми знали, що наш біологічний зв’язок суворо засудять, і наше майбутнє ніколи не буде цілком безпечним», — сказала вона.

Після повернення до Великої Британії Софія розповіла деяким родичам правду. Це призвело до конфліктів і тиску, щоб вона припинила спілкування з Майклом.

Згодом одна з колишніх партнерок Майкла повідомила про їхні стосунки австралійській поліції. Чоловіка заарештували, а пізніше він отримав умовне покарання за юридичною кваліфікацією інцесту.

Реклама

«Майкла заарештували, а згодом він отримав умовне покарання за те, що юридично класифікувалося як інцест, хоча, оскільки у стосунках брали участь двоє повнолітніх осіб за взаємною згодою, які ніколи не мали родинних зв’язків, під час судового розгляду це називали “технічним інцестом”», — пояснила Софія.

Пізніше британська поліція також проводила перевірку, але вирішила не висувати звинувачень.

Зараз Софія живе у Перті поруч із двома синами. Вона має нового партнера, від якого народила другого сина Лукаса.

Майкл, за її словами, залишається люблячим батьком для Джеймса, а їхні стосунки сьогодні більше нагадують велику родину.

Реклама

Софія зазначила, що не розповідає цю історію для виправдання своїх рішень, а хоче привернути увагу до психологічної складності возз’єднання після усиновлення.

«Нам це ніколи не здавалося інцестом, тому що емоційно ми зустрілися як незнайомці. Я говорю про це зараз не для того, щоб шукати прощення, а тому що вважаю, що потрібно краще розуміння психологічної складності возз’єднання після усиновлення та генетичного сексуального потягу», — сказала вона.

Разом із Гелен Кройдон Софія написала книжку про свою історію під назвою Forbidden Love: A True Story of Adoption, Reunion and Longing.

Нагадаємо, 12-річна дівчинка народила від рідного брата-ґвалтівника.

Реклама

Новини партнерів