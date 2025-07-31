Народилася "найстаріша дитина" з ембріона, що зберігався 30 років

Дитина / © pixabay.com

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У США народився хлопчик із ембріона, який зберігався понад 30 років.

Про унікальний випадок повідомляє MIT Technology Review.

Учені його називають «найстарішою дитиною». Батьки «всиновили» ембріон у Лінди, яка пройшла процедуру ЕКЗ 1994 року. Тоді було створено чотири ембріони, один із них перенесли до матки самої жінки, внаслідок чого у неї народилася дівчинка. Інші три ембріони були кріоконсервовані в надії на ще одну дитину.

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У матеріалі йдеться про те, що зберігання стало Лінді в тисячу доларів на рік. Однак за кілька десятиліть вона вирішила віддати ембріони іншій сім’ї.

Раніше повідомлялося, що народилася перша у світі дитина, яку зачав робот зі штучним інтелектом. У 40-річної мексиканки були проблеми з виробленням яйцеклітин, і їй не вдалося завагітніти за допомогою ЕКЗ — тому був застосований «точний» ШІ.

А у Великій Британії народилася перша дитина після трансплантації матки.