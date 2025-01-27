Нащадки знайшли у будинку своїх предків реліквії з минулого століття: що там було (фото)

Під час реставраційних робіт у будинку родичі знайшли різні скарби минувшини.
Тамі Нуксалл із США виявила дивовижні "реліквії" на покинутому ранчо своїх предків у штаті Орегон, яке вона ремонтує останні три літа.
Фотографіями знахідок жінка поділилася на одному з тематичних форумів в Reddit, зібравши безліч реакцій та коментарів.
Тамі згадує, що цю знахідку, досліджуючи підземелля, першими зробили її син Аксель, якому тоді було 10 років, і на два роки старший за нього племінник Лукас.
"Діти прийшли до мене з цим черевиком. Усі були здивовані й, чесно кажучи, трохи налякані. Важко сказати точно, скільки йому років. Бачила таке взуття, коли у дитинстві ходила в музей під час шкільної екскурсії. Мене тішить думка, що черевик належав комусь з наших предків, але навіть якщо це не так, то все одно це особлива річ", — розповідає Нуксалл.
Прабабуся і прадідусь Тамі придбали нерухомість наприкінці 1920-х або на початку 30-х років, розширивши невелике приміщення площею 400 квадратних футів, щоб зробити його більш придатним для життя.
Під час реставраційних робіт у будинку родичі знайшли й інші скарби минувшини: пневматичну рушницю, монети, колеса від воза, старі мармурові кульки, кістяні ґудзики, пляшки, іграшки, бейсбольний м'яч і навіть старі платівки Тома Петті та американського рок-гурту Heart Breakers.
"Існує стара сімейна легенда. Коли мій дідусь був хлопчиком, то нібито загубив золоту монету десь у дворі біля будинку. Ми досі не знайшли її, але продовжуємо шукати", — додає Нуксалл.
Нагадаємо, у Чехії новий господар щойно успадкованого від родича будинку виявив на його горищі радянські ракети.
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