Нащадки знайшли у будинку своїх предків реліквії з минулого століття: що там було (фото)

Під час реставраційних робіт у будинку родичі знайшли різні скарби минувшини.

Тамі Нуксалл із США виявила дивовижні "реліквії" на покинутому ранчо своїх предків у штаті Орегон, яке вона ремонтує останні три літа.

Фотографіями знахідок жінка поділилася на одному з тематичних форумів в Reddit, зібравши безліч реакцій та коментарів.

Тамі згадує, що цю знахідку, досліджуючи підземелля, першими зробили її син Аксель, якому тоді було 10 років, і на два роки старший за нього племінник Лукас.

"Діти прийшли до мене з цим черевиком. Усі були здивовані й, чесно кажучи, трохи налякані. Важко сказати точно, скільки йому років. Бачила таке взуття, коли у дитинстві ходила в музей під час шкільної екскурсії. Мене тішить думка, що черевик належав комусь з наших предків, але навіть якщо це не так, то все одно це особлива річ", — розповідає Нуксалл.

Тамі знайшла взуття своїх предків на ранчо / Фото: reddit

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Прабабуся і прадідусь Тамі придбали нерухомість наприкінці 1920-х або на початку 30-х років, розширивши невелике приміщення площею 400 квадратних футів, щоб зробити його більш придатним для життя.

Під час реставраційних робіт у будинку родичі знайшли й інші скарби минувшини: пневматичну рушницю, монети, колеса від воза, старі мармурові кульки, кістяні ґудзики, пляшки, іграшки, бейсбольний м'яч і навіть старі платівки Тома Петті та американського рок-гурту Heart Breakers.

"Існує стара сімейна легенда. Коли мій дідусь був хлопчиком, то нібито загубив золоту монету десь у дворі біля будинку. Ми досі не знайшли її, але продовжуємо шукати", — додає Нуксалл.

Нагадаємо, у Чехії новий господар щойно успадкованого від родича будинку виявив на його горищі радянські ракети.