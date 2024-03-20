Наше розуміння Всесвіту може виявитися хибним: твердження нобелівського лавреата

Лавреат Нобелівської премії з фізики Адам Рісс у своєму останньому одкровенні зізнався, що наше нинішнє розуміння Всесвіту може бути хибним. Недавно були виявлені розбіжності у сталій Габбла (виміри швидкості розширення Всесвіту).

Різні астрономічні інструменти надають різні значення, через що і виникає так звана напруженність Габбла. Фізик з університету Гопкінса, Адам Рісс, висловив нещодавно високу впевненість у тому, що саме помилки вимірювань є причиною цієї суперечки.

2023 року після використання космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) для підтвердження висновків "Габбла" ця задача лише поглибилася. А все тому, що телескоп підтвердив ті складні числа, що були зафіксовані раніше. Звичайно, розглядався на вимірювання вплив зоряного скупчення та пилу, однак очікується, що завдяки розширеним можливостям телескопа Джеймса Вебба можна буде отримати більш точні дані.

Припущення Рісса відкрило двері для ще більш захоплюючих досліджень, адже фізик не відкидає можливості того, що в космічному масштабі можуть діяти фактори, невідомі нам, які ми ще тільки зможемо осягнути. І поки науковою спільнотою ці знахідки продовжують досліджуватися, справжня природа Всесвіту все ще залишається загадкою.

В чому полягає важливе відкриття

Нещодавно науковці використали космічний телескоп Джеймса Вебба, щоб спостерігати за вітром з газу та частинок, які вириваються з протопланетного диска навколо молодої зорі під назвою TCha. Це був перший такий випадок, коли вітер виявили саме з диска, що формує планету.

Завдяки потужним інструментам телескопа науковці змогли виміряти чотири лінії, які відповідають аргону та неону. Останні є досить рідкісними в протопланетних дисках, але рясніють вітрами. Такі лінії мають безпрецендентну чутливість та роздільну здатність.

Команда продовжує спостереження, щоб зрозуміти, яку роль відіграють вітри у формуванні планет. Вони сподіваються, що їхні дослідження допоможуть пролити світло на різноманітність та еволюцію планетних систем у Всесвіті.